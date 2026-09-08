Fãs do BTS que ficaram sem ingresso poderão assistir aos shows de camarote

Quem não conseguiu comprar ingresso para os shows do BTS em São Paulo terá uma nova oportunidade, mas não pagará barato. A SAM Entretenimento colocará à venda 200 lugares por noite em um camarote inspirado na Coreia, com comida e bebida à vontade e assentos com visão para o palco. O acesso custará R$ 4.500 por Pix ou R$ 4.900, mais 10% de taxa de serviço, nas compras pela internet, um total de R$ 5.390.

A nova venda ocorre depois de uma disputa que deixou grande parte dos fãs sem ingresso. Segundo dados divulgados pela Ticketmaster, mais de 1,9 milhão de pessoas participaram do processo de compra para as três apresentações. Como cada consumidor procurava, em média, quase duas entradas, a demanda passou de 3,7 milhões de ingressos. Os lugares disponíveis acabaram em poucos minutos.

Os shows da turnê mundial Arirang serão realizados nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no MorumBIS. O camarote funcionará nas três noites e receberá, ao todo, até 600 pessoas.

O espaço será montado pela SAM Entretenimento em parceria com o Morumbi Premium e o Wa Bar, que fica no Bom Retiro. Segundo os organizadores, o ingresso dará direito a comida e bebida à vontade, brindes, sorteios e ações destinadas aos fãs. Os assentos não serão numerados e não haverá acesso à pista.

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“Não é somente chegar, sentar e assistir ao show. Quero proporcionar conforto, boa gastronomia, entretenimento e um ambiente diferenciado, inspirado na Coreia”, afirmou Samuel Lee, da SAM Entretenimento.

As vendas começam em 10 de setembro, ao meio-dia. Pelo site Kticket, o ingresso custará R$ 4.900, acrescido de 10% de taxa, e poderá ser parcelado em até três vezes.

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Metade dos lugares será destinada ao pagamento direto por Pix. Nessa modalidade, o valor será de R$ 4.500, sem taxa de serviço. O interessado deverá preencher o formulário disponível no perfil @sam_entretenimento, no Instagram, e aguardar o contato da empresa. Os pedidos serão atendidos de acordo com a ordem de cadastro.