Evento no Cristo Redentor abre contagem para a JMJ de Seul

O Santuário Cristo Redentor abre oficialmente, nesta segunda-feira,às 20h, a contagem regressiva para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Seul 2027. Exatamente um ano antes do início do encontro internacional da Igreja Católica, o monumento que recebeu a JMJ de 2013 será palco de uma celebração que reúne jovens, religiosos e peregrinos em oração e coincide com a apresentação do hino oficial da próxima edição, realizada na Coreia do Sul.

A missa será presidida pelo presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Vilsom Basso, e concelebrada por Dom Antonio Luiz Catelan, bispo referencial do Setor Juventude da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e por Dom Gilson Andrade, presidente do Regional Leste 1 da CNBB. Ao final da celebração, o Cristo Redentor será iluminado com as cores da bandeira sul-coreana, em um gesto simbólico de fraternidade entre Brasil e Coreia do Sul.

A cerimônia acontece no mesmo dia em que foi apresentado o hino oficial da JMJ Seul 2027, Confidite, Ego Vici Mundum (“Tende coragem: eu venci o mundo”), inspirado na passagem bíblica de João 16,33. A composição convida os jovens a testemunharem a esperança cristã e a confiança em Cristo diante do medo, da divisão e do desânimo.

Escrita pelo músico sul-coreano Francis Jiyoon Kim, a canção foi lançada em duas versões oficiais: uma clássica, voltada às celebrações litúrgicas, e outra em estilo pop, destinada especialmente ao público jovem. Mais do que uma identidade musical para o evento, o hino foi concebido como instrumento de evangelização e preparação espiritual para os peregrinos.

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A Jornada Mundial da Juventude será realizada entre os dias 3 e 8 de agosto de 2027, em Seul. Será a primeira edição sediada pela Coreia do Sul, apenas a segunda realizada em território asiático, após Manila, em 1995, e a primeira presidida pelo papa Leão XIV.

Anunciada durante a JMJ de Lisboa, em 2023, a escolha de Seul representa um momento histórico para a Igreja Católica na Ásia. Embora os católicos sejam minoria na Coreia do Sul, a comunidade local é considerada uma das mais dinâmicas do continente. A expectativa é que centenas de milhares de jovens de diversos países participem da semana de celebrações, catequeses e encontros culturais e religiosos na capital sul-coreana.