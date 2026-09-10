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Estação Dramalândia: Netflix escolhe cidades que mais veem K-dramas

Ação celebra dez anos de produções coreanas na plataforma com ambientes inspirados nas séries; plataforma sorteia ingresso para viagem à Coreia

Por Ana Cláudia Guimarães 10 set 2026, 20h09
Veja como vai ser a Estação Dramalândia
Veja como vai ser a Estação Dramalândia (//Divulgação)
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Estação Dramalândia: Netflix escolhe cidades que mais veem K-dramas Priorizar nos meus resultados Google

As estações Dramalândia, espaço gratuito da Netflix com cenários para fotos e distribuição de brindes inspirados nas séries sul-coreanas, estarão abertas, do dia 10 ao dia 20 de setembro, em Maceió, São Luís e Belém. A escolha das três capitais não foi por acaso: Alagoas, Maranhão e Pará são os estados que, proporcionalmente, mais assistiram a K-dramas na plataforma em 2026.

O levantamento feito pela Netflix considera a audiência proporcional em cada estado, e não o volume absoluto de visualizações. A plataforma não divulgou os percentuais registrados nem o número de assinantes que serviu de base para a pesquisa. Os três estados foram apresentados em ordem alfabética, sem indicação de primeiro, segundo ou terceiro lugar.

As estações fazem parte das ações pelos dez anos de produções coreanas na plataforma. Os espaços, abertos gratuitamente ao público, reproduzem ambientes ligados às séries e oferecem áreas preparadas para fotografias. Informações sobre endereços, horários e acesso estão disponíveis no site da campanha.

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A presença dos K-dramas entre as preferências dos brasileiros também aparece no Top 10 da Netflix. Desde que a lista dos títulos mais assistidos começou a ser divulgada, há cinco anos, a Coreia do Sul é o país estrangeiro com o maior número de produções no ranking brasileiro depois dos Estados Unidos.

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Em 2025, títulos coreanos apareceram no Top 10 do Brasil durante 49 das 52 semanas do ano. Entre as produções que permaneceram por várias semanas na lista estão as comédias românticas “Beijo Explosivo” e “Amor e Batatas”, o drama histórico “Bon Appétit”, “Vossa Majestade”, a série jurídica “Além do Direito” e a última temporada de “Round 6”.

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Além das instalações nas três capitais, a Netflix abriu uma promoção para fãs de todo o país. Três vencedores viajarão a Seul, cada um com direito a levar um acompanhante. As inscrições poderão ser feitas entre 10 e 18 de setembro, de acordo com as regras publicadas no site Dramalândia Netflix.

Segundo Don Kang, vice-presidente de conteúdo da Netflix na Coreia do Sul, a identificação do público brasileiro com essas produções está ligada a histórias que apresentam aspectos da sociedade coreana, mas tratam de assuntos conhecidos em diferentes países:

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“É uma alegria ver os k-dramas ultrapassarem fronteiras com enredos que, ao mesmo tempo que trazem muito da Coreia, são também universais, sobre amor, família e sonhos. Nos últimos dez anos, os brasileiros abraçaram essas obras com carinho e curiosidade pela cultura coreana.

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Coreia do Sul
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