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Tecnologia

Empresas japonesas se unem a chinesas para desenvolver robôs humanoides

Parcerias incluem pesquisa, investimento e vendas; empresas apostam no mercado chinês para acelerar o desenvolvimento da tecnologia

Por Ana Cláudia Guimarães 1 out 2026, 07h00 | Atualizado em 1 out 2026, 07h14
Robô humanoide com pele cinza e cabelo dourado, braços e torso prateados com mecanismos expostos, olhando para cima com um olho fechado e o outro aberto, enquanto segura a mão esquerda aberta e a direita com os dedos curvados, em um ambiente interno com telas ao fundo
Robô humanoide: empresas japonesas firmam parcerias com a China para desenvolver a tecnologia e ampliar sua comercialização (HECTOR RETAMAL/AFP)
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Empresas japonesas se unem a chinesas para desenvolver robôs humanoides Priorize VEJA no Google

Empresas japonesas firmaram parcerias com a China para desenvolver tecnologias e ampliar o mercado de robôs humanoides. O movimento acompanha o avanço acelerado do setor no país, onde as companhias também esperam reunir os dados necessários para aperfeiçoar os movimentos das máquinas. A fabricante de chips Renesas Electronics, por exemplo, abriu, em agosto, uma base de pesquisa e desenvolvimento em Pequim. No local, pretende desenvolver e testar, em colaboração com empresas chinesas, tecnologias de controle de robôs humanoides.

Segundo o vice-presidente da Renesas, Ivo Marocco, a escolha da China se deve à presença de muitas empresas que trabalham em ritmo acelerado nessa área. O objetivo, afirmou, é aumentar a velocidade de desenvolvimento e fortalecer a posição da companhia no setor.

Em março, a Mitsubishi Electric investiu em uma startup que produz robôs humanoides destinados à manufatura. A iniciativa se apoia na experiência da companhia japonesa com robôs industriais. Segundo a empresa, os humanoides poderão transportar materiais e verificar produtos em fábricas na China, realizando essas operações sem participação humana.

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O GMO Internet Group, por sua vez, estabeleceu uma parceria com uma fabricante para vender robôs humanoides no Japão.

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Para que esses equipamentos se movimentem com agilidade, é preciso reunir um grande volume de dados. É um processo que demanda tempo. As empresas japonesas esperam que a coleta dessas informações no vasto mercado chinês acelere o desenvolvimento da tecnologia.

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Japão
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