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Ele convidou desconhecidos para o casamento na China: milhares apareceram

Em Yunnan, a festa de Xu Chenghong e Luo Chui saiu do quintal para uma praça, onde voluntários prepararam o banquete

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 20h34 | Atualizado em 5 nov 2026, 21h02
Jovem casal asiático sorridente, o homem de smoking preto e gravata borboleta, a mulher de vestido de noiva branco tomara que caia, ambos acenando com as mãos abertas. Texto: UM CASAMENTO ABENÇOADO POR MILHÕES DE DESCONHECIDOS
Xu Chenghong e Luo Chui na capa do vídeo, reproduzido pelo Consulado da China no Rio, sobre o casamento em Yunnan  (Consulado da China/Reprodução)
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Ele convidou desconhecidos para o casamento na China: milhares apareceram Priorize VEJA no Google

Antes de voltar à aldeia onde cresceu para se casar, Xu Chenghong, de 24 anos, separava encomendas em Jinhua, no leste da China. A noiva, Luo Chui, é filha de agricultores de Qinglong, na província de Guizhou, e também trabalhava longe de casa. Com parentes para encher só duas ou três mesas para o casório, Xu convidou desconhecidos em um vídeo no Douyin, a versão chinesa do TikTok. Esperava umas vinte pessoas. Porém, milhares de pessoas viram o vídeo e foram a Luoyang, na província de Yunnan, para o casamento do último dia 31 de outubro. Veja o vídeo no final da reportagem.

Os convidados começaram a chegar dias antes da cerimônia. Alguns trouxeram legumes, carne e até um freezer. Um profissional do setor de casamentos dirigiu 12 horas desde a província de Hunan para ajudar na decoração. Um criador de Sichuan levou dois bois para o banquete.

Os hotéis de Luoyang ficaram sem vagas. As autoridades locais ajudaram a transferir a festa para uma praça pública e cuidaram do trânsito e da segurança dos alimentos. A comida foi servida de graça. Dois dias antes do casamento, foram preparadas duas toneladas de frango, contou o chef Jia Xionglu ao “Red Star News”. Houve noite em que os cozinheiros serviram os convidados até depois das duas da manhã.

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Luo, emocionada, agradeceu a quem se dispôs a viajar para celebrar com os dois:

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“Nunca tínhamos nos visto, mas vocês foram tão carinhosos. Muito obrigada”, disse, em relato publicado pela imprensa.

Xu e Luo se conheceram pela internet e namoravam havia três anos. No início do relacionamento, ela sofreu um acidente de carro. Xu, que trabalhava na província de Shandong, percorreu cerca de 800 quilômetros para cuidar dela no hospital. Foi nessa ocasião, contou Luo em vídeo divulgado na mídia, que teve certeza de que queria passar a vida ao lado dele.

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Xu perdeu o pai aos 3 anos. Quando a mãe se casou novamente, a avó passou a cuidar dele e do irmão. Ela morreu dois anos depois, e os irmãos cresceram apoiando um ao outro. Xu trabalhou numa fábrica têxtil, vendeu comida e fez entregas. Contou à imprensa chinesa que juntou 167,5 mil yuans para se casar.

O Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro divulgou a bela história de amor, ontem, mostrando imagens dos preparativos e da cerimônia. O amor é lindo, né?

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Casamento
China
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