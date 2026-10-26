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Cultura

Efeito BTS: vendas de itens de K-pop na Shopee disparam até 230% no Brasil

Às vésperas dos shows em São Paulo, fãs impulsionam a procura por bastões luminosos, camisetas e chaveiros temáticos

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 14h18 | Atualizado em 26 out 2026, 15h05
Light stick do grupo BTS, com a parte superior esférica transparente e o logotipo do grupo em roxo vibrante, sobre caixas pretas com o nome BTS e LIGHT STICK KEYRING em branco, em fundo branco
Bastão luminoso do BTS: vendas de lightsticks cresceram 230% na Shopee em outubro, em comparação com abril (Divulgação/Divulgação)
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Efeito BTS: vendas de itens de K-pop na Shopee disparam até 230% no Brasil Priorize VEJA no Google

A contagem regressiva para os shows do BTS no Brasil já movimenta muito mais do que as redes sociais. A expectativa pela apresentação do grupo sul-coreano, que sobe ao palco do MorumBIS, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, também está aquecendo o comércio eletrônico. Um levantamento da Shopee, obtido em primeira mão pelo Giro pelo Oriente, de VEJA, revela que as vendas de alguns produtos relacionados ao K-pop dispararam até 230% desde o anúncio do show até outubro.

Os lightsticks, bastões luminosos que se tornaram símbolos dos shows de K-pop, estão entre os artigos mais procurados. Em abril, quando o show foi anunciado no Brasil, as buscas pelo acessório cresceram mais de 37%. Já em outubro, as vendas registraram um salto de 230% em comparação a abril, segundo a plataforma.

Mas a febre não se limita aos tradicionais bastões luminosos. Os fãs também estão investindo em produtos que ajudam a personalizar a experiência dos shows. As buscas por chaveiros temáticos cresceram mais de 63% desde o anúncio do show no Brasil, enquanto as vendas desses acessórios avançaram aproximadamente 138% em outubro em relação ao mês anterior.

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As camisetas também entraram na lista de desejos dos admiradores do gênero musical. A procura pelas peças aumentou mais de 78% em relação a abril, e as vendas subiram 130%.

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A movimentação revela ainda uma preocupação prática dos fãs com os dias de espetáculo. As bolsas transparentes lideraram o volume absoluto de vendas entre os itens de conveniência analisados, com crescimento superior a 48% na reta final. Os carregadores portáteis, essenciais para quem pretende passar horas registrando cada momento, tiveram alta de 41% nas vendas no mês das apresentações.

Nem mesmo a possibilidade de chuva ficou de fora dos preparativos. As capas descartáveis mantiveram procura constante, com mais de quatro mil unidades vendidas em cada uma das fases analisadas pela Shopee.

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Os números ajudam a dimensionar a força de consumo do público de K-pop no Brasil. Muito além da compra de ingressos, os grandes espetáculos mobilizam um mercado de roupas, acessórios e produtos de conveniência, impulsionado por fãs que transformam a preparação para os shows em parte da própria experiência.

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