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A Swift, marca da JBS, aposta em uma nova linha de produtos congelados para culinária japonesa, incluindo peixes fatiados e entradas semiprontas. A iniciativa busca competir com o delivery e restaurantes, simplificando o preparo em casa e atendendo à crescente demanda por pratos asiáticos no Brasil.

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Entre sair para comer japonês e pedir um delivery, a Swift quer que o consumidor considere abastecer o freezer. A marca da JBS passou a vender peixes já fatiados e entradas semiprontas, numa aposta de que parte do público aceite montar a refeição em casa se não tiver de executar tarefas como o corte do sashimi. O objetivo é disputar um gasto que poderia ficar com restaurantes e serviços de entrega.

Segundo Aécio Patuzzi, diretor comercial da Swift, a demanda por comida japonesa surgiu entre os próprios clientes da rede. A empresa afirma ser pioneira na oferta de uma linha dedicada a essa culinária no segmento de congelados:

“A linha nasceu das conversas com clientes que já compravam salmão na Swift e pediam opções de comida japonesa para consumir em casa”, afirma.

O interesse da empresa acompanha o crescimento dos gastos com pratos asiáticos no Brasil. Entre julho de 2024 e junho de 2025, a categoria movimentou mais de R$ 2 bilhões em restaurantes e outros serviços de alimentação, 9% a mais que nos 12 meses anteriores. Os dados são do CREST/IFB, do Instituto Foodservice Brasil, citados pela Swift.

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No formato proposto pela Swift, o consumidor escolhe as combinações e as quantidades que vai servir, para comer sozinho ou dividir com outras pessoas. A compra pode ser feita antes da ocasião da refeição, junto com o abastecimento da casa. Para a empresa, o desafio é tornar esse planejamento atraente para quem poderia resolver o jantar com um pedido pronto. Já do lado do negócio, a intenção é ampliar os motivos para o cliente procurar a rede. A venda de salmão já existia; agora, a empresa tenta fornecer também os acompanhamentos e participar da escolha de uma refeição completa.

Para reduzir o preparo doméstico, a rede levou para os fornecedores parte do trabalho. O salmão para sashimi usa apenas o lombo do peixe e é fatiado por máquinas, com largura e altura padronizadas. O shimeji recebeu um processo específico de preparação e congelamento que, segundo a Swift, preserva as características do cogumelo:

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“Em cada produto, pensamos em quais etapas poderíamos resolver antes de ele chegar à casa do cliente”, diz Patuzzi, acrescentando que a empresa prevê ampliar a linha em 2027, com itens como hot roll de salmão e mix para yakisoba.