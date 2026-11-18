Do rodízio para o freezer: varejo disputa o jantar japonês dos brasileiros
Swift lança linha de congelados; gastos com culinária asiática fora de casa superaram R$ 2 bilhões em um ano
Entre sair para comer japonês e pedir um delivery, a Swift quer que o consumidor considere abastecer o freezer. A marca da JBS passou a vender peixes já fatiados e entradas semiprontas, numa aposta de que parte do público aceite montar a refeição em casa se não tiver de executar tarefas como o corte do sashimi. O objetivo é disputar um gasto que poderia ficar com restaurantes e serviços de entrega.
Segundo Aécio Patuzzi, diretor comercial da Swift, a demanda por comida japonesa surgiu entre os próprios clientes da rede. A empresa afirma ser pioneira na oferta de uma linha dedicada a essa culinária no segmento de congelados:
“A linha nasceu das conversas com clientes que já compravam salmão na Swift e pediam opções de comida japonesa para consumir em casa”, afirma.
O interesse da empresa acompanha o crescimento dos gastos com pratos asiáticos no Brasil. Entre julho de 2024 e junho de 2025, a categoria movimentou mais de R$ 2 bilhões em restaurantes e outros serviços de alimentação, 9% a mais que nos 12 meses anteriores. Os dados são do CREST/IFB, do Instituto Foodservice Brasil, citados pela Swift.
No formato proposto pela Swift, o consumidor escolhe as combinações e as quantidades que vai servir, para comer sozinho ou dividir com outras pessoas. A compra pode ser feita antes da ocasião da refeição, junto com o abastecimento da casa. Para a empresa, o desafio é tornar esse planejamento atraente para quem poderia resolver o jantar com um pedido pronto. Já do lado do negócio, a intenção é ampliar os motivos para o cliente procurar a rede. A venda de salmão já existia; agora, a empresa tenta fornecer também os acompanhamentos e participar da escolha de uma refeição completa.
Para reduzir o preparo doméstico, a rede levou para os fornecedores parte do trabalho. O salmão para sashimi usa apenas o lombo do peixe e é fatiado por máquinas, com largura e altura padronizadas. O shimeji recebeu um processo específico de preparação e congelamento que, segundo a Swift, preserva as características do cogumelo:
“Em cada produto, pensamos em quais etapas poderíamos resolver antes de ele chegar à casa do cliente”, diz Patuzzi, acrescentando que a empresa prevê ampliar a linha em 2027, com itens como hot roll de salmão e mix para yakisoba.