OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Imagem Blog

Giro pelo Oriente

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
O que está rolando na Ásia
Política

Do K-pop ao palanque: Lula agradece aos fandoms em ato na Avenida Paulista

Comunidades de fãs de BTS, Taylor Swift, Beyoncé e Anitta se articulam pela reeleição do presidente e recebem saudação em São Paulo

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 22h01
Lula, de perfil, sorri com os olhos fechados, vestindo camisa jeans azul, com a mão direita estendida para uma multidão de apoiadores em uma avenida urbana, com prédios altos e um balão azul ao fundo
Lula participa de ato organizado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) em apoio à candidatura do PT na avenida Paulista, em São Paulo, durante a campanha pré-segundo turno (11/10/2026) (Ricardo Stuckert/PT)
Continua após publicidade
Do K-pop ao palanque: Lula agradece aos fandoms em ato na Avenida Paulista Priorize VEJA no Google

O vocabulário do K-pop e da música pop chegou à abertura de um discurso de campanha. Neste domingo, 11 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dirigiu um agradecimento aos fandoms que se engajaram em favor de sua reeleição. O presidente participou da Marcha pela Democracia na Avenida Paulista, em São Paulo, diante do Museu de Arte de São Paulo (MASP).

No alto de um trio elétrico, Lula fez referência à maneira como costuma se dirigir à militância: “Não sei se começo minha fala dizendo ‘companheiros e companheiras’, ou se começo dizendo ‘fandoms do Brasil, obrigado pela iniciativa de vocês’”.

A articulação reuniu fã-clubes e páginas que preservam e divulgam conteúdos sobre artistas brasileiros e estrangeiros. Entre as comunidades envolvidas estavam as de BTS, Taylor Swift, Beyoncé e Anitta. A participação incluiu publicações favoráveis ao petista e convocações para atividades presenciais, com atenção especial ao público jovem.

Continua após a publicidade

Fandom é uma comunidade formada em torno de um interesse comum, como um artista, um grupo musical ou uma obra. Alguns têm nomes próprios: ARMY identifica os admiradores do BTS; swifties, os de Taylor Swift; e BeyHive, os de Beyoncé. Esses espaços permitem que os integrantes compartilhem informações e organizem ações coletivas.

Siga
Continua após a publicidade

A divisão de tarefas existente em algumas dessas comunidades ajuda a entender sua capacidade de atuação na campanha. Há integrantes dedicados à tradução, à moderação de páginas e à produção de conteúdo. Parte dos grupos passou a empregar essa estrutura para divulgar seu posicionamento eleitoral. Entre os objetivos anunciados estão conversar com eleitores indecisos e incentivar a participação de quem deixou de votar no primeiro turno.

Publicidade
TAGS:
Luiz Inácio Lula da Silva
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).