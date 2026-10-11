Do K-pop ao palanque: Lula agradece aos fandoms em ato na Avenida Paulista

O vocabulário do K-pop e da música pop chegou à abertura de um discurso de campanha. Neste domingo, 11 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dirigiu um agradecimento aos fandoms que se engajaram em favor de sua reeleição. O presidente participou da Marcha pela Democracia na Avenida Paulista, em São Paulo, diante do Museu de Arte de São Paulo (MASP).

No alto de um trio elétrico, Lula fez referência à maneira como costuma se dirigir à militância: “Não sei se começo minha fala dizendo ‘companheiros e companheiras’, ou se começo dizendo ‘fandoms do Brasil, obrigado pela iniciativa de vocês’”.

A articulação reuniu fã-clubes e páginas que preservam e divulgam conteúdos sobre artistas brasileiros e estrangeiros. Entre as comunidades envolvidas estavam as de BTS, Taylor Swift, Beyoncé e Anitta. A participação incluiu publicações favoráveis ao petista e convocações para atividades presenciais, com atenção especial ao público jovem.

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Fandom é uma comunidade formada em torno de um interesse comum, como um artista, um grupo musical ou uma obra. Alguns têm nomes próprios: ARMY identifica os admiradores do BTS; swifties, os de Taylor Swift; e BeyHive, os de Beyoncé. Esses espaços permitem que os integrantes compartilhem informações e organizem ações coletivas.

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A divisão de tarefas existente em algumas dessas comunidades ajuda a entender sua capacidade de atuação na campanha. Há integrantes dedicados à tradução, à moderação de páginas e à produção de conteúdo. Parte dos grupos passou a empregar essa estrutura para divulgar seu posicionamento eleitoral. Entre os objetivos anunciados estão conversar com eleitores indecisos e incentivar a participação de quem deixou de votar no primeiro turno.