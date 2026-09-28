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Diplomatas de quatro patas: pandas chegam aos EUA após visita de Xi

Pandas passarão dez anos no Zoológico de Atlanta; a chegada da dupla integra os entendimentos anunciados durante a visita de Xi Jinping aos EUA

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 09h45
Dois pandas gigantes em um ambiente natural. Um panda está sentado à esquerda, segurando um pedaço de bambu e olhando para frente. O outro panda está à direita, parcialmente escondido entre a folhagem, olhando para a esquerda. O fundo mostra vegetação verde e um tronco de árvore caído
Ping Ping e Fu Shuang, os pandas-gigantes que chegaram ao Zoológico de Atlanta para uma estadia de dez anos nos Estados Unidos  (./Reprodução)
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Um avião cargueiro fretado da FedEx pousou na manhã deste domingo, dia 27, em Atlanta, no sudeste dos Estados Unidos, com dois passageiros aguardados pelo Zoológico de Atlanta: os pandas-gigantes Ping Ping e Fu Shuang. A dupla ficará dez anos no país. Para a China, sua chegada inaugura uma nova etapa da cooperação com os americanos na conservação da espécie e pode aproximar as populações dos dois países.

A viagem havia sido anunciada pelo presidente chinês, Xi Jinping, na quinta-feira passada, durante a cerimônia de recepção na Casa Branca, parte de sua visita de Estado aos Estados Unidos. Segundo a agência Xinhua, Xi disse que os pandas chegariam em poucos dias ao novo lar e seriam apresentados ao público americano.

A chegada dos pandas aos Estados Unidos ocorre depois de um acordo firmado no ano passado entre a Associação Chinesa para a Conservação da Vida Selvagem (CWCA) e o Zoológico de Atlanta para cooperar internacionalmente na proteção da espécie.

Xi Jinping, como se sabe,  esteve em visita de Estado aos EUA de 23 a 25 de setembro passado. Nesse período, os presidentes dos dois países discutiram em profundidade a construção de uma relação bilateral marcada pela estabilidade estratégica, além de importantes questões internacionais e regionais. As conversas resultaram em oito medidas e entendimentos. Entre eles, segundo a agência Xinhua, está a manifestação favorável dos Estados Unidos à chegada dos dois pandas-gigantes cedidos pela China ao Zoológico de Atlanta.

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Para analistas chineses, a chegada dos pandas marca uma nova etapa no contato entre as populações da China e dos Estados Unidos. É também um dos primeiros resultados concretos dos entendimentos alcançados durante a visita presidencial.

Na avaliação desses especialistas, o avanço mostra a importância de manter o diálogo: cada encontro entre autoridades dá sequência ao que foi discutido antes, ajuda a tirar os compromissos do papel e abre espaço para novas iniciativas conjuntas. Ao longo do tempo, a soma desses resultados poderá dar bases mais firmes a uma relação bilateral estável, previsível e construtiva.

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Ping Ping nasceu em 17 de março de 2020. Fu Shuang, a fêmea da dupla, nasceu em 18 de outubro do mesmo ano. Antes da travessia do Pacífico, a equipe chinesa preparou um plano para garantir a segurança e o conforto dos pandas. Brotos frescos de bambu, bambu, maçãs e medicamentos para emergências foram levados no avião. Os animais também passaram por um treinamento para se habituar à viagem e reduzir o estresse, segundo informações obtidas pelo Global Times junto à Administração Nacional de Florestas e Pastagens da China (NFGA).

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O planejamento previa manter a temperatura e a umidade da cabine em níveis confortáveis para os pandas. Veterinários e tratadores americanos experientes os acompanhariam durante o voo, observando seu estado e cuidando da alimentação e da saúde. De acordo com a Administração Nacional de Florestas e Pastagens da China (NFGA), a China enviou antecipadamente duas equipes de veterinários e tratadores ao Zoológico de Atlanta para preparar a chegada da dupla.

Em Atlanta, Ping Ping e Fu Shuang passarão por um período de quarentena. Funcionários chineses permanecerão no zoológico para cuidar dos animais nessa fase. Segundo a NFGA, a equipe também fará exercícios de aclimatação e treinamento comportamental para facilitar a adaptação dos pandas ao novo ambiente.

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A Associação Chinesa para a Conservação da Vida Selvagem (CWCA) espera que a nova etapa da parceria entre China e Estados Unidos aproveite a experiência das iniciativas anteriores. A entidade prevê avanços no tratamento das principais doenças que atingem os pandas-gigantes, na prevenção e no controle de enfermidades e no intercâmbio científico e tecnológico.

De acordo com a CWCA, a cooperação também deverá favorecer a proteção dos pandas que vivem na natureza e o desenvolvimento do Parque Nacional do Panda-Gigante. A associação considera que esses esforços podem contribuir para a conservação da biodiversidade mundial e para aproximar as populações chinesa e americana.

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Ao anunciar, na primavera, que o Zoológico de Atlanta voltaria a receber pandas, seu presidente, Raymond B. King, manifestou entusiasmo pelos animais e disse que a instituição se sentia honrada com a confiança renovada para cuidar da espécie, segundo a PBS.

Para Wu Xinbo, diretor do Instituto de Estudos Internacionais da Universidade Fudan, ampliar a cooperação com outros países na conservação dos pandas é uma maneira de expressar a amizade e a boa vontade dos chineses. Em entrevista, ele afirmou que a presença dos animais também pode favorecer a imagem da China nas comunidades que os recebem.

Wu avalia que as décadas de parceria com os Estados Unidos mostram como o interesse pelos pandas atravessa diferenças partidárias, raciais e de opinião política. Para muitos jovens americanos, disse, os animais podem ser um dos primeiros contatos diretos com a China. Na visão do especialista, a afeição que despertam, especialmente entre as novas gerações, pode aumentar a simpatia pelo país e o apoio público a uma relação construtiva entre chineses e americanos.

Em novembro de 2023, Tian Tian, Mei Xiang e o filhote Xiao Qi Ji voltaram para a China. A partida mobilizou milhões de admiradores de pandas de diferentes idades nos Estados Unidos, de acordo com a PBS.

A chegada dos dois pandas-gigantes está entre os oito entendimentos anunciados por China e Estados Unidos durante a visita de Estado de Xi Jinping. Na avaliação do Global Times, a iniciativa acrescenta uma dimensão afetiva aos esforços para estabilizar e melhorar a relação bilateral. Também eleva a expectativa de que os acordos políticos resultem em outras ações concretas de cooperação.

Os demais entendimentos incluem a criação de um mecanismo de consultas econômicas e comerciais, a colaboração entre órgãos dos dois países responsáveis pelo combate ao narcotráfico e pela aplicação da lei, além de um diálogo sobre inteligência artificial, informou a agência Xinhua.

No sábado, após o fim da visita de Xi aos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que a cooperação já demonstrou a capacidade dos dois países de alcançar resultados importantes e benéficos em conjunto.

Segundo Wang, outro resultado político da viagem foi o avanço das conversas entre Xi e o presidente Donald Trump sobre os rumos da relação bilateral. Os dois concordaram em trabalhar por uma relação construtiva e estrategicamente estável, baseada no respeito, na justiça e na reciprocidade.

De acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang afirmou que a experiência histórica mostra ganhos para os dois lados quando há cooperação e perdas quando prevalece o confronto. Na visão do ministro, ajudar um ao outro a prosperar e buscar benefícios mútuos é o caminho a seguir. Ele acrescentou que a relação entre China e Estados Unidos afeta tanto o bem-estar de suas populações quanto o cenário político e econômico mundial.

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