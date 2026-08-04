Cultura sul-coreana impulsiona consumo e já influencia 76% dos brasileiros

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Uma pesquisa da Serasa e Opinion Box revela o grande impacto da cultura sul-coreana no Brasil, com 76% dos brasileiros interessados e 49% superando o orçamento para consumir. O estudo detalha a frequência de gastos, a organização financeira e a adoção de novos hábitos, como culinária e estudo do idioma, evidenciando o crescente engajamento econômico e cultural.

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A presença da cultura sul-coreana no Brasil expandiu sua atuação para o mercado consumidor. Pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box aponta que 76% dos brasileiros têm interesse pelo universo cultural (e comercial) do país. O impacto financeiro do segmento é expressivo: 49% dos entrevistados afirmam investir em produtos, eventos e experiências ligadas ao tema além do orçamento inicial previsto.

A pesquisa mapeou a frequência de gastos dos consumidores brasileiros no setor: 29% dos entrevistados afirmam que realizam compras mensalmente; 21% efetuam aquisições a cada dois ou três meses; 47% investem até R$ 250 por mês; 18% destinam valores acima de R$ 500 mensais.

O estudo analisou também a organização financeira dos consumidores para acessar esses produtos. Do total de entrevistados, 24% declaram manter planejamento prévio para as aquisições; 16% utilizam o limite do cartão de crédito; 16% realizam compras de forma pontual por impulso; e 11% buscam fontes alternativas de renda para financiar gastos na área.

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A influência da cultura sul-coreana no Brasil já se traduz na adoção de novos hábitos de consumo e serviços: 47% dos entrevistados passaram a pesquisar sobre o país e a consumir a culinária típica; 44% ampliaram o volume de compra de itens sul-coreanos; 41% iniciaram o estudo do idioma coreano; 36% passaram a consumir marcas originárias da Coreia do Sul; 29% adotaram rotinas de cuidados pessoais baseadas em tendências do país; 19% incorporaram o estilo de vestuário no cotidiano.

O setor também motiva planos de médio e longo prazos: 25% dos participantes começaram a poupar recursos para objetivos específicos, como viagens à Coreia do Sul ou ingressos para shows de K-pop, enquanto 16% manifestam a intenção de visitar o país no futuro.

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A pesquisa ouviu 1. 453 pessoas em todas as regiões do Brasil, entre os dias 8 e 20 de julho, com margem de erro de 2,5 pontos percentuais.