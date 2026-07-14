Coreia do Sul: jovens fazem compras que nunca chegam para aliviar estresse

Nos últimos meses, uma nova categoria de plataformas começou a chamar a atenção na Coreia do Sul: os chamados “sites de dopamina”. São páginas criadas para reproduzir pequenas experiências do cotidiano, como pedir comida por aplicativo, fazer uma pausa para fumar, conversar rapidamente com desconhecidos ou simplesmente compartilhar alguns minutos de silêncio virtual: sem que nenhuma dessas ações aconteça de fato.

À primeira vista, a proposta parece absurda. Um dos sites mais populares imita perfeitamente um aplicativo de delivery: há restaurantes, cardápios, avaliações, previsão de entrega e carrinho de compras. A única coisa que não existe é a possibilidade de concluir o pedido. Outro reproduz a atmosfera de uma pausa coletiva para fumar, reunindo desconhecidos em uma espécie de sala de descanso digital, embora ninguém esteja fumando de verdade.

O fenômeno ganhou o apelido de “sites de dopamina” por oferecer pequenas doses de recompensa emocional imediata sem os custos financeiros, os riscos à saúde ou as consequências associadas à experiência real. Para uma geração acostumada à hiperconectividade, à pressão por desempenho e à incerteza econômica, essas plataformas funcionam como breves intervalos em um cotidiano marcado pelo excesso de estímulos e pela escassez de descanso.

Mais do que entretenimento, os sites revelam uma mudança silenciosa na forma como parte da Geração Z busca conforto, companhia e alívio para a ansiedade: não necessariamente por meio de relações profundas ou experiências completas, mas através de conexões rápidas, anônimas e sem exigências emocionais.