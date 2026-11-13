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Coreia do Norte encurta sua bandeira nacional pela primeira vez em 78 anos

Pyongyang revisa a proporção da bandeira nacional pela primeira vez desde 1948, refletindo a doutrina de 'dois Estados hostis' de Kim Jong-un

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 13h30
Bandeira da Coreia do Norte com duas faixas azuis horizontais nas extremidades superior e inferior, uma faixa vermelha central mais larga e uma estrela vermelha de cinco pontas dentro de um círculo branco à esquerda
Bandeira nacional da República Popular Democrática da Coreia (Naenara via Yonhap/Reprodução)
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Coreia do Norte encurta sua bandeira nacional pela primeira vez em 78 anos Priorize VEJA no Google

Para cada metro de altura, a bandeira da Coreia do Norte tinha dois de largura. Agora, terá 1,65 metro. É a primeira vez que o país revê essas medidas desde sua fundação, em 1948. A nova proporção consta do artigo 166 da Constituição revisada, divulgada no portal estatal Naenara.

O desenho conserva a faixa vermelha central, as listras brancas e azuis e a estrela vermelha de cinco pontas dentro de um círculo branco. Segundo Pyongyang, o vermelho da faixa central remete ao sangue derramado pelos combatentes da resistência ao Japão. O branco simboliza a lealdade ao Partido dos Trabalhadores e ao líder do país. O azul representa a independência anti-imperialista, a soberania nacional, a paz mundial e a amizade.

Em 2024, Pyongyang já havia alterado a letra do hino. A expressão samcholli, que significa literalmente “3.000 ri” e remete à extensão de toda a península coreana, deu lugar a i sesang, ou “este mundo”. O ri é uma unidade tradicional de distância.

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No início de 2026, o regime retirou da Constituição os dispositivos sobre a reunificação. A decisão reforçou a posição de Kim Jong-un de que o Norte e o Sul são “dois Estados hostis”.

 Lim Eul-chul, professor do Instituto de Estudos do Extremo Oriente da Universidade de Kyungnam, disse para a imprensa sul-coreana que vê na revisão da bandeira uma maneira de incorporar essa doutrina aos símbolos do país.  Segundo o pesquisador, mudar as proporções e conservar o desenho é a forma que Kim encontrou de deixar sua marca numa bandeira herdada dos antecessores.

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