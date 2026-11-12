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Como o ‘pescoço tecnológico’ foi parar nas lojas de cosméticos da Coreia

Suavizar as rugas da região virou a nova obsessão das marcas de beleza do país: Há até um adesivo feito para ficar na pele a noite inteira

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 13h44 | Atualizado em 12 nov 2026, 14h03
Pessoa de pele clara, com o rosto virado para cima e para a direita, tocando a garganta com o dedo indicador direito, em fundo branco
O apelido 'pescoço tecnológico' se refere aos vincos associados ao hábito de baixar a cabeça para olhar o celular (123RF/Reprodução)
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Como o ‘pescoço tecnológico’ foi parar nas lojas de cosméticos da Coreia Priorize VEJA no Google

Há quem diga que o pescoço entrega a idade. Na Coreia do Sul, o hábito de baixar a cabeça para ler mensagens no celular deu às marcas de beleza mais um motivo para prestar atenção à região. Os vincos horizontais associados a longos períodos nessa posição ganharam o apelido de “tech neck”, ou “pescoço tecnológico”.

As marcas, então, passaram a lançar mais cremes, máscaras e adesivos para uma parte do corpo que costuma ficar de fora da rotina de cuidados com a pele. Na loja virtual da Olive Young, a maior  de cosméticos da Coreia do Sul, as buscas por adesivos para o pescoço cresceram 290% de janeiro a outubro, em relação ao mesmo período do ano anterior. As pesquisas por cremes para a região subiram 159%, e as por máscaras, 80%.

Na Musinsa, varejista sul-coreana de moda e beleza, as buscas por “rugas no pescoço” aumentaram 40% de 1º de setembro a 8 de novembro em comparação ao mesmo período de 2025. Os vincos se formam naturalmente com a idade e podem ficar mais marcados com a exposição ao sol, os movimentos repetidos e as posturas habituais. A pele do pescoço tem derme mais fina e menos glândulas sebáceas que a do rosto. Quando a temperatura e a umidade caem, ela resseca com mais facilidade e as linhas que já existem podem ficar mais visíveis.

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Para hidratar a região, a Mediheal desenhou um adesivo largo o bastante para dar a volta no pescoço. Foi feito para ficar no lugar durante a noite sem grudar no cabelo. Os dois adesivos de hidrogel que a Biodance lançou na Amazon cobrem da mandíbula à clavícula. Segundo a empresa, têm 3.200 micropartículas para ajudar na aderência. Um leva peptídeo de colágeno, e o outro é vendido como Caviar PDRN.

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A Lagom usa esqualano, ingrediente empregado para reforçar a barreira da pele, num creme que anuncia como hidratante e firmador. A Sungboon Editor incluiu 30 tipos de peptídeos e pantenol numa fórmula vendida com a proposta de suavizar a aparência dos vincos. A marca e a CKD acoplaram à embalagem um aplicador de gua sha (técnica milenar da medicina tradicional chinesa) para espalhar o creme e massagear o pescoço na mesma passada.

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