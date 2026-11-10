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Comportamento, Cultura, Educação

Como o fenômeno RM levou uma expressão dos fãs do BTS às aulas de Stanford

'Namjooning': aulas discutem o sono e o bloqueio criativo. O trabalho final é inspirado no álbum 'Indigo' do artista

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 07h05 | Atualizado em 10 nov 2026, 07h07
Homem asiático com cabelo loiro platinado e curto, vestindo terno escuro e gravata xadrez, com a mão direita apoiada na têmpora, olhando para frente com expressão séria
Kim Namjoon, o RM, inspirou a expressão “Namjooning”, que os fãs usam para falar de desacelerar com um livro, uma visita ao museu ou um passeio de bicicleta  (Big Hit Music/Divulgação)
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Como o fenômeno RM levou uma expressão dos fãs do BTS às aulas de Stanford Priorize VEJA no Google

Uma volta de bicicleta, uma tarde no museu, um livro lido sem pressa. Os fãs do BTS, conhecidos como ARMYs, chamam esse jeito de desacelerar de “Namjooning”. A palavra vem de Kim Namjoon, o RM, líder do grupo sul-coreano, e agora dá nome a um seminário sobre saúde mental e bem-estar na Universidade de Stanford, na Califórnia.

As aulas chamadas de “Namjooning, and other well-being inspiration from BTS” já começaram e terminam no dia  4 de dezembro. Quem conduz a turma é James R. Jacobs, professor associado de psiquiatria e ciências comportamentais e vice-reitor associado de saúde e bem-estar. Na lista de pré-requisitos da ementa, o gosto por dados aparece ao lado de “um respeito saudável pelo BTS”.

Quanto sono é suficiente? É uma das perguntas que os alunos examinam com dados. A turma discute o que torna uma noite reparadora, onde entram os cochilos e o que as pesquisas apontam sobre como dormir melhor. O programa também abre espaço para questões que ainda dividem os cientistas. As aulas passam também por ansiedade, bloqueio criativo, amor-próprio e autoconhecimento. 

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Os alunos leem ficção, discutem artigos científicos, analisam obras de arte e assistem a vídeos sobre o processo criativo de RM. Há textos curtos e apresentações em sala. Para o projeto final, a referência é “Índigo”, álbum solo que o músico lançou em 2022.

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Em “Yun”, faixa que abre o disco, RM homenageia o pintor sul-coreano Yun Hyong-keun numa parceria com Erykah Badu. Obras do artista estão em cartaz no Museu de Arte Moderna de São Francisco, numa exposição que tem o músico entre os curadores. A mostra reúne cerca de 150 obras da coleção particular de RM e vai até 7 de fevereiro de 2027.

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