Como o fenômeno RM levou uma expressão dos fãs do BTS às aulas de Stanford

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O conceito de “Namjooning”, prática de desacelerar inspirada em RM, líder do grupo sul-coreano BTS, é agora o tema central de um seminário sobre saúde mental e bem-estar na renomada Universidade de Stanford. As aulas exploram temas como sono, ansiedade e autoconhecimento, usando a arte e o processo criativo do artista como inspiração para discussões e projetos acadêmicos.

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Uma volta de bicicleta, uma tarde no museu, um livro lido sem pressa. Os fãs do BTS, conhecidos como ARMYs, chamam esse jeito de desacelerar de “Namjooning”. A palavra vem de Kim Namjoon, o RM, líder do grupo sul-coreano, e agora dá nome a um seminário sobre saúde mental e bem-estar na Universidade de Stanford, na Califórnia.

As aulas chamadas de “Namjooning, and other well-being inspiration from BTS” já começaram e terminam no dia 4 de dezembro. Quem conduz a turma é James R. Jacobs, professor associado de psiquiatria e ciências comportamentais e vice-reitor associado de saúde e bem-estar. Na lista de pré-requisitos da ementa, o gosto por dados aparece ao lado de “um respeito saudável pelo BTS”.

Quanto sono é suficiente? É uma das perguntas que os alunos examinam com dados. A turma discute o que torna uma noite reparadora, onde entram os cochilos e o que as pesquisas apontam sobre como dormir melhor. O programa também abre espaço para questões que ainda dividem os cientistas. As aulas passam também por ansiedade, bloqueio criativo, amor-próprio e autoconhecimento.

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Os alunos leem ficção, discutem artigos científicos, analisam obras de arte e assistem a vídeos sobre o processo criativo de RM. Há textos curtos e apresentações em sala. Para o projeto final, a referência é “Índigo”, álbum solo que o músico lançou em 2022.

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Em “Yun”, faixa que abre o disco, RM homenageia o pintor sul-coreano Yun Hyong-keun numa parceria com Erykah Badu. Obras do artista estão em cartaz no Museu de Arte Moderna de São Francisco, numa exposição que tem o músico entre os curadores. A mostra reúne cerca de 150 obras da coleção particular de RM e vai até 7 de fevereiro de 2027.