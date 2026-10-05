China revela o primeiro robô de melhoramento genético inteligente do mundo

A polinização cruzada, etapa que exige tempo e trabalho manual no melhoramento de plantas, começa a ser feita por um robô na China. Chamado GEAIR, o equipamento usa inteligência artificial para reconhecer flores e executar o procedimento. Segundo o Instituto de Genética e Biologia do Desenvolvimento da Academia Chinesa de Ciências, a tecnologia permite reduzir de cinco anos para um o ciclo de melhoramento de híbridos de tomate.

Apresentado pelo instituto como o primeiro robô de melhoramento genético inteligente do mundo, o GEAIR reúne biotecnologia, robótica e aprendizagem profunda, técnica de inteligência artificial empregada na identificação das flores. O sistema foi desenvolvido para percorrer os campos e realizar a polinização de forma contínua, diminuindo a necessidade de intervenção manual.

Os resultados divulgados pela instituição incluem uma redução superior a 25% nos custos de mão de obra no melhoramento de híbridos de tomate. No caso da soja, o equipamento reduz em 76,2% o tempo necessário para a polinização em comparação com o procedimento manual.

O robô integra um conjunto de tecnologias que vêm sendo incorporadas à agricultura chinesa. Colheitadeiras inteligentes, robôs agrícolas e drones com inteligência artificial ampliam a automação de tarefas no campo. Esses equipamentos utilizam recursos como localização de alta precisão, visão computacional e processamento de dados em tempo real para orientar suas operações.

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Com o GEAIR, essa transformação chega também ao trabalho de melhoramento de plantas. Ao automatizar a identificação das flores e a polinização cruzada, o sistema atua em uma etapa que, pelos métodos convencionais, depende de um processo manual trabalhoso. Os números apresentados pelo instituto mostram o efeito dessa mudança tanto no tempo necessário para o melhoramento quanto na demanda por mão de obra.