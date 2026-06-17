🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Imagem Blog

Giro pelo Oriente

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
O que está rolando na Ásia
Mundo

China lança livro branco e propõe reforma da governança global

Documento apresenta a Iniciativa de Governança Global de Xi Jinping e aponta para desafios como conflitos, desigualdade e enfraquecimento da ONU

Por Laura Kaiser 17 jun 2026, 22h08 | Atualizado em 17 jun 2026, 22h09
O presidente chinês Xi Jinping. 28/03/2025
O presidente chinês Xi Jinping. 28/03/2025  (Ken Ishii/Getty Images)
Continua após publicidade
China lança livro branco e propõe reforma da governança global Priorize VEJA no Google

O governo da China lançou, nesta quarta-feira, dia 17, um extenso documento oficial, chamado de livro branco, com sua visão sobre como o mundo deveria ser governado. O texto defende o fortalecimento da ONU, critica sanções unilaterais e guerras tarifárias, e apresenta uma iniciativa própria para reformar o sistema multilateral internacional. O documento se chama “Governança Global Mais Justa e Equitativa: Princípios, Propostas e Ações da China” e foi divulgado pelo Departamento de Comunicação do Conselho de Estado: equivalente, na estrutura do governo chinês, a um ministério da comunicação.

Livros brancos são um instrumento habitual da diplomacia chinesa para comunicar posições oficiais. Este, em particular, chega em um momento de tensão elevada no cenário internacional: guerras em curso, questionamento sobre a eficácia das instituições multilaterais e disputa crescente entre grandes potências.

O ponto de partida do documento é um retrato sombrio da situação global. Segundo o texto, 2025 registrou o maior número de conflitos armados desde o fim da Segunda Guerra Mundial: mais de 50 países diretamente envolvidos em guerras ou conflitos. A guerra na Ucrânia é citada como estando em seu quinto ano. As hostilidades no Oriente Médio são descritas como em expansão.

Os números sociais apresentados também são pesados: mais de 830 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza no mundo; 2,3 bilhões enfrentam insegurança alimentar. E quase 80% das metas da Agenda 2030 da ONU (o grande pacto global de desenvolvimento sustentável firmado há mais de uma década)  estão, segundo o documento, “progredindo lentamente ou mesmo regredindo”.

Siga
Continua após a publicidade

O livro branco também aponta para o enfraquecimento das instituições multilaterais. Cita como exemplos a retirada de países de acordos e organismos internacionais, o bloqueio sistemático de resoluções no Conselho de Segurança da ONU e a paralisação do mecanismo de solução de disputas da Organização Mundial do Comércio (OMC). A conclusão do texto é que o sistema de governança global precisa ser reformado, não desmantelado, mas adaptado à realidade do mundo atual.

Num dos trechos mais diretamente políticos, o documento critica o que chama de “unilateralismo”, “protecionismo” e “hegemonismo”: práticas como a imposição de sanções unilaterais, a deflagração de guerras tarifárias e o uso de questões econômicas e tecnológicas como armas geopolíticas. O texto não nomeia países, mas o contexto das críticas aponta para comportamentos associados a grandes potências ocidentais, em especial, os Estados Unidos.

Continua após a publicidade

O livro branco questiona se a ordem internacional deve ser regida pela “lei da selva” ou pelo direito internacional. E defende que países, sejam grandes ou pequenos, ricos ou pobres, devem ser tratados como iguais na esfera global.

A peça central do documento é a Iniciativa de Governança Global (IGG), lançada pelo presidente Xi Jinping em 2025, no ano em que a ONU completou 80 anos. A IGG é apresentada como a “solução chinesa” para dois problemas centrais: que tipo de sistema de governança global deveria existir e como o atual pode ser melhorado.

Continua após a publicidade

A iniciativa se apoia em cinco pilares: igualdade soberana entre os países, primazia do direito internacional, multilateralismo, foco no bem-estar das populações e compromisso com resultados práticos. De acordo com o documento, a IGG já conta com o apoio de quase 160 países e organizações internacionais. Mais de 60 nações aderiram ao chamado Grupo de Amigos para a Governança Global.

Um ponto que o livro branco faz questão de sublinhar: a IGG não pretende criar uma ordem paralela à ONU. Ao contrário, defende o fortalecimento da organização: “Defender resolutamente a autoridade e o status da ONU é fundamental para a implementação eficaz dessa iniciativa”, diz o texto.

Continua após a publicidade

Boa parte do documento é dedicada a listar as contribuições que a China afirma prestar à governança global. No campo da segurança, o livro branco informa que mais de 50 mil militares chineses já participaram de 29 operações de paz da ONU, e que o país é o segundo maior contribuinte financeiro para o orçamento de manutenção da paz da organização, além de ser o maior fornecedor de tropas entre os membros permanentes do Conselho de Segurança.

Na diplomacia, o texto reivindica para a China papel de mediadora em conflitos regionais. O documento menciona a mediação que teria contribuído para a retomada de relações entre Arábia Saudita e Irã; as conversações entre 14 facções palestinas realizadas em Pequim, que resultaram na chamada Declaração de Pequim; a participação no Grupo de Amigos para a Paz no conflito na Ucrânia, ao lado do Brasil e outros países; e atuações em Myanmar, Camboja, Tailândia, Afeganistão e Paquistão.

Continua após a publicidade

Na economia, o livro branco apresenta números expressivos: a China é o principal parceiro comercial de mais de 160 países e regiões. O volume de comércio com os participantes da Iniciativa Cinturão e Rota (projeto de infraestrutura e conectividade liderado por Pequim)  atingiu 23,6 trilhões de yuans em 2025, alta de 6,3%. As importações chinesas de bens e serviços entre 2021 e 2025 superaram US$ 15 trilhões.

O documento também reserva atenção especial ao chamado Sul Global: o conjunto de países em desenvolvimento da África, Ásia, América Latina e Oriente Médio. O livro branco afirma que, medidos pela paridade de poder de compra, esses países já respondem por mais de 60% da economia mundial e por 80% do crescimento econômico global.

Com base nisso, a China defende que essas nações precisam de mais voz nas instituições internacionais. O texto critica especificamente os atrasos nas reformas de cotas do Fundo Monetário Internacional (FMI) e de participação acionária no Banco Mundial (mudanças que ampliariam a influência dos países emergentes nessas instituições). Também cita o BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai (OCX), o G20 e o G77 como fóruns onde essa representatividade tem crescido.

Publicidade
TAGS:
China
Mundo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).