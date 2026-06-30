China entra na torcida pelo Brasil e celebra vitória sobre Japão em Xangai

A China se mobilizou a favor do Brasil contra o seu rival histórico: na noite de ontem, hoje no horário de Brasília, o Cages Bar & Sport, em Xangai, na badalada Nanjing Road, parou para assistir o jogo. O bar reuniu brasileiros e chineses para acompanhar a vitória da Seleção por 2 a 1 sobre o Japão.

O clima era de festa. Enquanto os brasileiros vibravam a cada lance, muitos chineses demonstravam curiosidade e simpatia pela torcida verde e amarela. Eles se aproximavam para pedir fotos com os brasileiros, registrar o momento e acompanhar de perto a comemoração.

Ao apito final, a vitória brasileira também foi celebrada pelos chineses presentes no bar, que comemoraram o resultado e se juntaram à festa. Em plena Xangai, a paixão pelo futebol derrubou barreiras culturais e transformou um tradicional ponto de encontro da cidade em uma extensão da arquibancada brasileira.