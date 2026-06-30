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China entra na torcida pelo Brasil e celebra vitória sobre Japão em Xangai

Brasileiros acompanharam a partida ao lado de chineses em um bar na Nanjing Road

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 09h48 | Atualizado em 30 jun 2026, 09h49
Pessoas assistindo a um jogo de futebol em um bar, com duas mulheres de blusas amarelas e jeans tirando fotos com celulares, e um homem de camisa tie-dye rosa e roxa de costas em primeiro plano
Torcedores brasileiros e chineses em Xangai (Iuric Pires/Reprodução)
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China entra na torcida pelo Brasil e celebra vitória sobre Japão em Xangai Priorize VEJA no Google

A China se mobilizou a favor do Brasil contra o seu rival histórico: na noite de ontem, hoje no horário de Brasília, o Cages Bar & Sport, em Xangai, na badalada Nanjing Road, parou para assistir o jogo. O bar reuniu brasileiros e chineses para acompanhar a vitória da Seleção por 2 a 1 sobre o Japão.

O clima era de festa. Enquanto os brasileiros vibravam a cada lance, muitos chineses demonstravam curiosidade e simpatia pela torcida verde e amarela. Eles se aproximavam para pedir fotos com os brasileiros, registrar o momento e acompanhar de perto a comemoração.

Ao apito final, a vitória brasileira também foi celebrada pelos chineses presentes no bar, que comemoraram o resultado e se juntaram à festa. Em plena Xangai, a paixão pelo futebol derrubou barreiras culturais e transformou um tradicional ponto de encontro da cidade em uma extensão da arquibancada brasileira.

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