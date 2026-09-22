China amplia sua horta na estação espacial

Alface, cenoura, batata, trigo e até girassol já passaram pela horta da estação espacial chinesa Tiangong. Ao todo, a China cultivou em órbita mais de 20 variedades de 14 espécies de plantas, segundo dados do Centro de Astronautas do país apresentados em uma conferência em Tianjin. O astronauta Zhang Hongzhang, integrante da missão Shenzhou-21, mostrou fotos e vídeos dos cultivos durante o encontro.

O número de espécies chama a atenção, mas o teste mais importante talvez esteja nas sementes. Segundo o centro, o trigo completou um ciclo de crescimento em órbita. Sementes obtidas nessa colheita foram usadas em uma segunda rodada de cultivo, que se aproximava da colheita quando os resultados foram divulgados. A experiência ajuda os pesquisadores a investigar se será possível manter plantações por gerações sucessivas longe da Terra.

Na Tiangong, as plantas crescem em dois tipos de equipamento. Um utiliza substrato para sustentar as raízes; o outro emprega aeroponia, técnica em que elas recebem água e nutrientes sem precisar de solo. A agência responsável pelo programa espacial chinês informou, em maio, que a missão Shenzhou-21 havia testado o cultivo aeropônico de trigo e tomate-cereja na estação.

Por enquanto, a horta é parte de uma pesquisa sobre como sustentar a vida em missões prolongadas. Bian Qiang, especialista do Centro de Astronautas, explicou que o objetivo é diminuir a dependência dos suprimentos enviados da Terra. Para isso, os cientistas estudam sistemas capazes de reaproveitar água e ar e de produzir parte dos alimentos consumidos pela tripulação. O cultivo de plantas ainda tem um papel complementar nesse sistema.

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A experiência ganha peso à medida que as permanências no espaço se alongam. A missão Shenzhou-23 inclui um teste de estadia de um ano para um de seus astronautas. Mais adiante, pesquisadores chineses também pretendem estudar a possibilidade de cultivar plantas na Lua.