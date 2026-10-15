Cha Jun-hwan faz pausa na patinação e volta a atuar em comédia sul-coreana

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O patinador sul-coreano Cha Jun-hwan, que fez história nos Jogos de Inverno, anuncia pausa nas competições para retomar a carreira de ator. Após 18 anos, ele está escalado para a série de comédia “The Gungjeon Land”, da Tving, onde interpretará um funcionário de parque de diversões. Uma reviravolta na trajetória do atleta.

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O patinador sul-coreano Cha Jun-hwan vai retomar a carreira de ator após anunciar uma pausa nas competições. Ele está no elenco de “The Gungjeon Land”, série de comédia da plataforma de streaming Tving, com lançamento previsto para 2027. Será seu primeiro trabalho na ficção televisiva em 18 anos.

Na produção, Cha interpretará Seong Dae-han, recém-contratado para trabalhar em um parque de diversões. A história acompanha funcionários temporários que, nos bastidores das atrações, enfrentam dificuldades para ganhar a vida. A escalação foi anunciada ontem.

A atuação veio antes da carreira esportiva. Cha estreou ainda criança, em 2006, na série “Miracle”, da emissora MBC. Permaneceu na televisão até 2009, quando passou a se dedicar à patinação artística. Dois anos depois, disputou o Campeonato Sul-Coreano na categoria júnior.

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O anúncio do novo papel ocorreu um dia após o atleta comunicar nas redes sociais que não participaria das competições da temporada nem seguiria nas disputas pela seleção nacional. Na publicação, ele contou que vinha refletindo sobre o futuro desde o encerramento da temporada anterior e que tomou a decisão depois de avaliar seus próximos passos.

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Com o afastamento, Cha ficará fora de duas etapas do Grand Prix de patinação artística: a Copa da China e o Troféu NHK, no Japão. O atleta também informou que seu contrato com a Prefeitura de Seul terminou após uma série de conversas com a administração municipal.

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Em fevereiro, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, ele terminou a prova individual masculina em quarto lugar, com 273,92 pontos. Foi a melhor colocação de um homem sul-coreano na história da patinação artística olímpica.