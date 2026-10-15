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Cultura

Cha Jun-hwan faz pausa na patinação e volta a atuar em comédia sul-coreana

Em “The Gungjeon Land”, prevista para 2027, o atleta viverá um trabalhador temporário nos bastidores de um parque de diversões

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 16h02 | Atualizado em 15 out 2026, 16h06
Homem jovem de cabelo castanho escuro e pele clara, vestindo camisa branca aberta sobre regata de malha clara, olhando para a direita com expressão serena. Ele está sentado em um ambiente interno com uma janela aberta à esquerda, revelando folhagens verdes e luz natural. À direita, uma parede de madeira clara e um suporte metálico preto completam o cenário
O patinador artístico Cha Jun-hwan estrelará uma nova sitcom, marcando seu retorno à televisão e marca seu retorno à TV em 18 anos. (TVING/Divulgação)
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Cha Jun-hwan faz pausa na patinação e volta a atuar em comédia sul-coreana Priorize VEJA no Google

O patinador sul-coreano Cha Jun-hwan vai retomar a carreira de ator após anunciar uma pausa nas competições. Ele está no elenco de “The Gungjeon Land”, série de comédia da plataforma de streaming Tving, com lançamento previsto para 2027. Será seu primeiro trabalho na ficção televisiva em 18 anos.

Na produção, Cha interpretará Seong Dae-han, recém-contratado para trabalhar em um parque de diversões. A história acompanha funcionários temporários que, nos bastidores das atrações, enfrentam dificuldades para ganhar a vida. A escalação foi anunciada ontem.

A atuação veio antes da carreira esportiva. Cha estreou ainda criança, em 2006, na série “Miracle”, da emissora MBC. Permaneceu na televisão até 2009, quando passou a se dedicar à patinação artística. Dois anos depois, disputou o Campeonato Sul-Coreano na categoria júnior.

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O anúncio do novo papel ocorreu um dia após o atleta comunicar nas redes sociais que não participaria das competições da temporada nem seguiria nas disputas pela seleção nacional. Na publicação, ele contou que vinha refletindo sobre o futuro desde o encerramento da temporada anterior e que tomou a decisão depois de avaliar seus próximos passos.

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Com o afastamento, Cha ficará fora de duas etapas do Grand Prix de patinação artística: a Copa da China e o Troféu NHK, no Japão. O atleta também informou que seu contrato com a Prefeitura de Seul terminou após uma série de conversas com a administração municipal.

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Em fevereiro, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, ele terminou a prova individual masculina em quarto lugar, com 273,92 pontos. Foi a melhor colocação de um homem sul-coreano na história da patinação artística olímpica.

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