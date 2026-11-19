A produtora americana Activision, responsável pela franquia de jogos eletrônicos Call of Duty, pediu desculpas por utilizar imagens reais de uma das maiores tragédias da história recente da Coreia do Sul. Cenas do desastre de Itaewon, que deixou 159 mortos em outubro de 2022, foram incluídas no jogo Call of Duty: Modern Warfare 4, lançado mundialmente no último dia 23 de outubro.

A descoberta provocou indignação entre familiares das vítimas e organizações civis sul-coreanas, que exigiram a retirada das imagens. O jogo apresenta uma guerra fictícia na Península Coreana, mas utiliza cerca de três segundos de uma reportagem verdadeira, na qual equipes de emergência aparecem tentando reanimar uma pessoa após a tragédia.

Em comunicado enviado à emissora sul-coreana MBC, a Activision lamentou o episódio e anunciou que as cenas seriam excluídas em uma atualização do jogo, prevista para 12 de novembro.

“Oferecemos nossas mais profundas condolências e sinceras desculpas às famílias enlutadas, às vítimas e a todos que foram profundamente feridos ou abalados por este incidente”, declarou a empresa.

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A Activision afirmou ainda que Call of Duty é uma obra de ficção, desenvolvida para oferecer uma experiência realista aos jogadores. Segundo a produtora, a utilização de imagens jornalísticas não teve a intenção de fazer referência à tragédia de Itaewon nem de minimizar o sofrimento das vítimas.

Na noite de 29 de outubro de 2022, dezenas de milhares de jovens foram ao bairro de Itaewon, em Seul, conhecido pela concentração de bares, restaurantes e casas noturnas, para comemorar o Halloween.

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Era uma das primeiras grandes celebrações da data após o período de restrições impostas pela pandemia de Covid-19. As ruas estavam lotadas, especialmente nas proximidades do Hotel Hamilton, um dos pontos mais movimentados do bairro.

Por volta das 22h, uma multidão ficou comprimida em um beco estreito e inclinado, com pouco mais de três metros de largura. A concentração de pessoas tornou impossível qualquer movimento. Muitos ficaram presos, sem conseguir respirar, enquanto outros caíam e eram esmagados pela pressão da multidão.

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O desastre deixou 159 mortos, a maioria jovens na faixa dos 20 e 30 anos, além de centenas de feridos. Entre as vítimas estavam sul-coreanos e estrangeiros que participavam das comemorações.

Imagens de socorristas tentando reanimar pessoas nas calçadas circularam pelo mundo. A tragédia provocou comoção nacional e levantou questionamentos sobre a atuação das autoridades.

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As investigações concluíram que houve falhas graves no planejamento da segurança, no controle da multidão e na resposta aos pedidos de socorro. A polícia havia recebido alertas sobre o risco de acidentes antes do desastre, mas as medidas adotadas foram insuficientes para impedir as mortes.

Quatro anos depois, a tragédia continua sendo uma lembrança dolorosa para os sul-coreanos, especialmente para as famílias que perderam filhos, parentes e amigos naquela noite.

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A utilização das imagens em um jogo de guerra voltou a provocar sofrimento entre os familiares, que consideraram inadequada a reprodução de cenas reais do desastre em um produto de entretenimento.