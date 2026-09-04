BYD King supera Corolla e lidera os sedãs médios no Brasil em agosto

O BYD King foi o sedã médio mais emplacado do Brasil em agosto. O modelo híbrido plug-in da fabricante chinesa somou 1.433 unidades e ficou com 42,6% do segmento. O Toyota Corolla terminou o mês na segunda posição, com 855 carros e participação de 25,4%, segundo números divulgados pela BYD.

A troca de posições chama atenção porque ocorre numa categoria que tem no Corolla uma referência de longa data. O resultado não apaga a força do modelo japonês, mas mostra que o King passou a disputar em volume um segmento liderado pelo Toyota durante anos.

A distância para os outros sedãs da lista foi grande. O Volkswagen Jetta apareceu em terceiro lugar, com 216 unidades. Depois vieram o GAC Aion ES, com 105, e o BYD Seal, com 70. King e Corolla, juntos, responderam por 68% dos emplacamentos do segmento no mês.

O King é equipado com um sistema híbrido plug-in. A bateria pode ser recarregada na tomada, enquanto o motor a combustão permite ampliar a autonomia do carro. A combinação possibilita rodar trechos no modo elétrico sem depender exclusivamente de pontos de recarga em viagens mais longas.

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No varejo, formado pelas compras feitas por consumidores nas concessionárias, a BYD afirma que o King ocupa o primeiro lugar entre os sedãs médios desde abril. Esse recorte indica que a procura pelo modelo vai além das encomendas de locadoras ou grandes frotas.

Segundo a empresa, agosto também foi o seu melhor mês no Brasil. A BYD registrou 24.467 automóveis e comerciais leves, equivalentes a 9,3% desse mercado. Ficou na quarta colocação entre as fabricantes, atrás de Fiat, Volkswagen e General Motors. A diferença para a terceira posição, ocupada pela GM, foi de 3.033 unidades.

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No acumulado de janeiro a agosto, a marca passou de 146.930 veículos emplacados. O total já supera as 112 mil unidades registradas durante todo o ano de 2025, de acordo com a BYD.

O desempenho ocorreu num mês favorável ao setor. A Fenabrave informou que os emplacamentos de veículos de todas as categorias cresceram 16,87% em relação a agosto do ano passado. A entidade atribuiu parte do resultado dos automóveis e comerciais leves às promoções e à concorrência entre as fabricantes.

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Um ranking mensal não define sozinho o rumo do mercado. Ainda assim, a liderança do King coloca a BYD na disputa por uma categoria tradicional no Brasil. A marca ganhou volume, ampliou sua presença nas concessionárias e agora aparece perto das três maiores fabricantes do país.

Em nota à coluna, a Toyota do Brasil afirma que a a produção do Corolla sedã está reduzida por uma questão operacional da empresa:

A Toyota do Brasil confirma que o Corolla sedã está com a produção reduzida temporariamente devido à transferência da linha de Indaiatuba para Sorocaba e reforça que segue trabalhando para adequar sua produção à demanda do mercado. O modelo lidera o segmento de sedãs médios no Brasil, somando 15.540 unidades emplacadas no acumulado de 2026, segundo dados da Fenabrave. A Toyota permanece atenta às necessidades dos clientes, sempre mantendo o seu DNA de qualidade, durabilidade e confiabilidade.