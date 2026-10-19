BTS: telões dos shows em SP serão os mesmos usados na América Latina

A Live Nation Brasil confirmou, com exclusividade para a Giro pelo Oriente, que não haverá alterações na configuração dos shows do BTS marcados para os dias 28, 30 e 31 de outubro, no estádio MorumBIS, em São Paulo. Segundo a produtora, a estrutura das apresentações seguirá o mesmo padrão estabelecido para todas as datas da turnê BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ na América do Sul.

O esclarecimento ocorre em meio às dúvidas e expectativas dos fãs, os ARMYs, sobre a organização dos shows e a disposição dos setores no estádio.

Em comunicado oficial, a empresa reforçou que todas as informações divulgadas anteriormente, incluindo datas, setores e mapa do evento, continuam válidas e não sofreram modificações.

A produtora também destacou que reconhece a mobilização dos fãs e reafirmou seu compromisso com a transparência na organização das apresentações.

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Leia a nota oficial da Live Nation:

“A configuração de produção para a BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, que acontecerá nos dias 28, 30 e 31 de outubro no MorumBIS, em São Paulo, será consistente com o mesmo formato definido para todas as datas da turnê na América do Sul.

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Todas as informações sobre os shows — datas, setores e mapa do evento — foram compartilhadas através dos canais oficiais da Live Nation Brasil e permanecem exatamente como anunciadas.

Reconhecemos a paixão e as expectativas do ARMY, e continuamos comprometidos com a transparência e em proporcionar uma experiência segura, bem organizada e memorável para todos os presentes”.