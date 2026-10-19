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BTS: telões dos shows em SP serão os mesmos usados na América Latina

Live Nation confirma, com exclusividade, que a estrutura dos shows no MorumBIS seguirá o mesmo padrão das demais apresentações na América do Sul

Por Ana Cláudia Guimarães 19 out 2026, 17h23
Sete homens jovens, asiáticos, posam em pé contra um fundo vermelho. Eles vestem roupas escuras, variando entre blazers, camisas e jaquetas de couro, alguns com calças jeans. Todos têm cabelos escuros, exceto um loiro e outro com mechas claras.
BTS (Pak Bae/Divulgação)
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A Live Nation Brasil confirmou, com exclusividade para a Giro pelo Oriente, que não haverá alterações na configuração dos shows do BTS marcados para os dias 28, 30 e 31 de outubro, no estádio MorumBIS, em São Paulo. Segundo a produtora, a estrutura das apresentações seguirá o mesmo padrão estabelecido para todas as datas da turnê BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ na América do Sul.

O esclarecimento ocorre em meio às dúvidas e expectativas dos fãs, os ARMYs, sobre a organização dos shows e a disposição dos setores no estádio.

Em comunicado oficial, a empresa reforçou que todas as informações divulgadas anteriormente, incluindo datas, setores e mapa do evento, continuam válidas e não sofreram modificações.

A produtora também destacou que reconhece a mobilização dos fãs e reafirmou seu compromisso com a transparência na organização das apresentações.

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Leia a nota oficial da Live Nation:

“A configuração de produção para a BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, que acontecerá nos dias 28, 30 e 31 de outubro no MorumBIS, em São Paulo, será consistente com o mesmo formato definido para todas as datas da turnê na América do Sul.

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Todas as informações sobre os shows — datas, setores e mapa do evento — foram compartilhadas através dos canais oficiais da Live Nation Brasil e permanecem exatamente como anunciadas.

Reconhecemos a paixão e as expectativas do ARMY, e continuamos comprometidos com a transparência e em proporcionar uma experiência segura, bem organizada e memorável para todos os presentes”.

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