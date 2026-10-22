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BTS: MP pede respostas sobre áreas ausentes no mapa de ingressos dos shows

MP-SP cobra Prefeitura, Ticketmaster e Live Nation por mapas divergentes dos shows do BTS no MorumBIS e exige proteção aos fãs

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 12h51
Sete homens jovens, membros do grupo BTS, posam abraçados e sorridentes contra um fundo roxo. Eles vestem roupas casuais e estilosas, com um deles usando óculos escuros e outro uma bandana na cabeça.
BTS: divergência entre mapas dos shows no MorumBIS leva MP a cobrar explicações da Prefeitura de São Paulo e das empresas responsáveis  (BIG HIT MUSIC/Divulgação/Divulgação)
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BTS: MP pede respostas sobre áreas ausentes no mapa de ingressos dos shows Priorize VEJA no Google

O Ministério Público de São Paulo cobrou da Prefeitura da capital, da Ticketmaster Brasil e da Live Nation Brazil Concerts uma explicação para os dois mapas dos shows do BTS no MorumBIS. O prazo de 48 horas consta de despacho da Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital assinado onte, dia 21.

É que na planta publicada no Diário Oficial do município, aparecem duas áreas perto do palco, identificadas como PIT 1 e PIT 2. Elas não estavam indicadas no desenho apresentado aos fãs quando os ingressos foram vendidos. A diferença gerou receio de que espaços reservados nessas posições prejudiquem a visão de quem comprou entradas para a pista. Os Armys (fãs do BTS) gritaram contra a medida, e o MP exigiu explicações. 

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A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento deverá justificar a publicação e encaminhar a versão final da planta apresentada ao município. Às empresas, responsáveis pela organização e pela venda dos ingressos, cabe esclarecer a divergência e entregar o mapa que será adotado nas apresentações.

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Entre os compradores preocupados estão os que adquiriram o Soundcheck Pacote VIP. Além do ingresso de pista, o pacote oferece entrada antecipada e acesso à passagem de som. Os valores anunciados foram de R$ 4.303 na inteira e R$ 3.678 na opção com meia-entrada, antes das taxas de serviço para compras on-line.

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Como a coluna Giro pelo Oriente  já informou, a organização negou que haverá setores PIT nos shows paulistanos e apontou o mapa disponível no site da Ticketmaster Brasil como a referência válida. Para a Promotoria, essa manifestação ainda deixa sem resposta o motivo da publicação de uma configuração diferente pelo poder público.

O despacho considera que a planta possa ter sido elaborada apenas para o planejamento técnico, a operação ou a segurança dos eventos. Outra possibilidade é um erro na divulgação. Segundo a Promotoria, as informações reunidas ainda são insuficientes para determinar o que ocorreu.

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O documento também registra uma dúvida sobre mensagens atribuídas ao atendimento oficial da Live Nation Brasil: uma delas mencionava acesso ao PIT; em outra, posterior e de conteúdo semelhante, a referência já não aparecia.

Além de pedir explicações, o MP recomendou às empresas que preservem as condições oferecidas aos compradores e evitem a criação de espaços reservados ou barreiras que causem prejuízo ao público. A orientação inclui a divulgação antecipada do mapa definitivo, com identificação de eventuais áreas técnicas e de acesso restrito.

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Se uma razão técnica, de segurança ou outro motivo relevante, devidamente justificado, impedir o cumprimento da oferta, a recomendação é que a mudança seja comunicada com antecedência. Quem não concordar com a alteração deverá ter a possibilidade de receber de volta o valor integral pago, com correção monetária.

A Prefeitura informou ter recebido a notificação e afirmou que responderá dentro do prazo. Os shows do BTS estão marcados para 28, 30 e 31 de outubro de 2026, no MorumBIS, em São Paulo. Os ingressos das três apresentações estão esgotados.

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