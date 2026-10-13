BTS: haverá bloqueio e triagem no entorno do MorumBIS
Live Nation divulga comunicado sobre bloqueios no entorno do MorumBIS, onde fãs sem ingresso planejavam criar um “setor calçada”
Fãs do BTS que não conseguiram comprar ingresso estavam se organizando para criar um “setor calçada” no entorno do MorumBIS, em São Paulo, e ouvir os shows do lado de fora do estádio. A iniciativa, porém, esbarra na operação de segurança anunciada pela Live Nation. Ruas ao redor do MorumBIS serão bloqueadas, e só poderão passar pelas barreiras moradores previamente cadastrados e fãs com ingresso para a apresentação daquele dia.
Para os ARMYs, como são conhecidos os fãs do grupo sul-coreano, a conferência dos bilhetes terá início previsto às 8h, nos acessos 1, 2, 6, 7 e 9. Outros sete pontos de passagem serão reservados aos moradores autorizados.
O esquema para as apresentações da turnê Arirang reúne a produtora, a Polícia Militar, outros órgãos de segurança pública, a Prefeitura de São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a Associação de Moradores do Morumbi (AME Morumbi). Segundo a organização, o objetivo é proteger o público e quem vive na região, além de organizar a entrada e a saída do estádio.
A recomendação da Live Nation é evitar aglomerações nas proximidades do MorumBIS antes do horário previsto para a triagem e respeitar o dia e o horário do show indicado no ingresso.