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BTS: haverá bloqueio e triagem no entorno do MorumBIS

Live Nation divulga comunicado sobre bloqueios no entorno do MorumBIS, onde fãs sem ingresso planejavam criar um “setor calçada”

Por Ana Cláudia Guimarães 13 out 2026, 19h23
Sete homens em silhueta, de costas, em frente a letras brancas gigantes que formam BTS, com fumaça no chão e uma estrutura metálica ao fundo
Camarote abre outra oportunidade para quem quer assistir ao BTS, considerado o maior grupo musical do mundo  (Netflix/Divulgação)
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BTS: haverá bloqueio e triagem no entorno do MorumBIS Priorize VEJA no Google

Fãs do BTS que não conseguiram comprar ingresso estavam se organizando para criar um “setor calçada” no entorno do MorumBIS, em São Paulo, e ouvir os shows do lado de fora do estádio. A iniciativa, porém, esbarra na operação de segurança anunciada pela Live Nation. Ruas ao redor do MorumBIS serão bloqueadas, e só poderão passar pelas barreiras moradores previamente cadastrados e fãs com ingresso para a apresentação daquele dia.

Para os ARMYs, como são conhecidos os fãs do grupo sul-coreano, a conferência dos bilhetes terá início previsto às 8h, nos acessos 1, 2, 6, 7 e 9. Outros sete pontos de passagem serão reservados aos moradores autorizados.

O esquema para as apresentações da turnê Arirang reúne a produtora, a Polícia Militar, outros órgãos de segurança pública, a Prefeitura de São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a Associação de Moradores do Morumbi (AME Morumbi). Segundo a organização, o objetivo é proteger o público e quem vive na região, além de organizar a entrada e a saída do estádio.

A recomendação da Live Nation é evitar aglomerações nas proximidades do MorumBIS antes do horário previsto para a triagem e respeitar o dia e o horário do show indicado no ingresso.

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Mapa de acesso ao Estádio Morumbis para o BTS World Tour Arirang, indicando rotas liberadas para público com ingresso em roxo e bloqueadas para moradores em amarelo, com pontos numerados de 01 a 12
(./Divulgação)
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São Paulo
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