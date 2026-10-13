BTS: haverá bloqueio e triagem no entorno do MorumBIS

Fãs do BTS que não conseguiram comprar ingresso estavam se organizando para criar um “setor calçada” no entorno do MorumBIS, em São Paulo, e ouvir os shows do lado de fora do estádio. A iniciativa, porém, esbarra na operação de segurança anunciada pela Live Nation. Ruas ao redor do MorumBIS serão bloqueadas, e só poderão passar pelas barreiras moradores previamente cadastrados e fãs com ingresso para a apresentação daquele dia.

Para os ARMYs, como são conhecidos os fãs do grupo sul-coreano, a conferência dos bilhetes terá início previsto às 8h, nos acessos 1, 2, 6, 7 e 9. Outros sete pontos de passagem serão reservados aos moradores autorizados.

O esquema para as apresentações da turnê Arirang reúne a produtora, a Polícia Militar, outros órgãos de segurança pública, a Prefeitura de São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a Associação de Moradores do Morumbi (AME Morumbi). Segundo a organização, o objetivo é proteger o público e quem vive na região, além de organizar a entrada e a saída do estádio.

A recomendação da Live Nation é evitar aglomerações nas proximidades do MorumBIS antes do horário previsto para a triagem e respeitar o dia e o horário do show indicado no ingresso.

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