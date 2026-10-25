BTS em São Paulo: conheça a nova parada dos fãs antes dos shows

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Fãs do BTS em São Paulo têm mais um motivo para celebrar: dois murais em homenagem ao grupo no icônico Beco do Batman, na Vila Madalena. As obras, assinadas pelo artista Diego Alcenso Lemos (DAL), em parceria com a Galeria ZIV, retratam o grupo de forma realista e divertida, com os personagens BT21, conquistando o público de todas as idades. O próprio artista, que antes era fã de rock, se tornou um ARMY ao mergulhar no universo do BTS para o projeto.

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Os fãs do BTS têm mais um espaço para conhecer em São Paulo às vésperas dos shows do grupo no MorumBIS. O Beco do Batman, na Vila Madalena, ganhou dois murais dedicados aos sul-coreanos, assinados pelo artista plástico e designer Diego Alcenso Lemos, conhecido como DAL, em parceria com a Galeria ZIV.

Uma das pinturas retrata os sete integrantes em preto e branco, com traços realistas, próximos da fotografia. A outra traz as cores dos personagens BT21, criados em colaboração com os músicos. São duas maneiras de representar o universo do BTS em um dos pontos mais conhecidos de arte urbana da capital paulista.

“A ideia era trabalhar dois lados do BTS. Um mais realista, com uma imagem que já tem uma força muito grande, e outro mais divertido, ligado à cultura pop. Queríamos conversar tanto com o público mais velho quanto com os fãs mais jovens”, explica DAL.

O trabalho também aproximou o artista de uma comunidade à qual ele ainda não pertencia. Fã de Iron Maiden desde a adolescência, DAL conheceu o BTS por intermédio da filha de 12 anos. Mas foi ao pesquisar para os murais e acompanhar a reação às pinturas que passou a se considerar parte do ARMY, como é conhecida a comunidade de admiradores do grupo.

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“Eu não era army . Me tornei agora, depois de mergulhar nesse universo por causa dos trabalhos que fui convidado a fazer. A repercussão do mural foi astronômica e imediata. O acolhimento da comunidade me fez sentir parte dela”, conta.

Durante a preparação das obras, ele começou a ouvir as músicas e a conhecer melhor a trajetória dos integrantes:

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“Minha filha também gosta de rock, mas foi ela quem me apresentou o BTS. Comecei a ouvir as músicas e fui gostando. São cativantes, divertidas, gostosas de escutar. Entre as minhas canções favoritas está ‘Dynamite’”, revela.

DAL também levará seu trabalho a um camarote nos três shows da turnê Arirang, marcados para 28, 30 e 31 de outubro, no MorumBIS. No espaço Las Patas, fará a personalização de pôsteres e trabalhará com seis telas interativas, com participação dos fãs.

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“Vou estar nos três dias. Me sinto muito privilegiado por viver esse momento. Sei que muitos fãs gostariam de ter essa oportunidade”, diz.

Formado em desenho industrial pela FAAP, com pós-graduação em design no Instituto Europeu de Design, em Milão, o artista trabalha com pintura, customização, estampas e desenvolvimento de produtos. Antes da homenagem ao BTS, assinou um mural de Wolverine com mais de 90 metros quadrados na fachada da Galeria ZIV.

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“Costumo brincar que sou um Bombril das artes, tenho mil e uma utilidades. Gosto de aprender técnicas diferentes, experimentar e enfrentar novos desafios”, afirma.

Antes da homenagem ao BTS, DAL também assinou um mural retratando Wolverine na fachada da galeria ZIV, em uma ação ligada diretamente ao lançamento de um jogo da PlayStation. O artista prefere não se limitar a uma única definição profissional.