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Brasil supera 68 países e fica em segundo lugar na WorldSkills Xangai 2026

Além de oito medalhas, 29 jovens receberam certificados de excelência por superarem a média de desempenho em suas modalidades

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 09h50
Pódio de premiação com atletas. Dois homens no centro, um de terno azul e outro de camiseta branca, seguram a bandeira do Brasil. À direita, dois homens com bonés e capas vermelhas e verdes. À esquerda, um apresentador de terno cinza fala ao microfone, ao lado de uma mulher de vestido branco. O público lota as arquibancadas escuras ao fundo
Brasil conquistou duas medalhas de prata e seis de bronze na WorldSkills Xangai 2026 e terminou em segundo lugar na classificação por pontos, atrás apenas da China  (Gabriel Pinheiro/Senai/Divulgação)
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Brasil supera 68 países e fica em segundo lugar na WorldSkills Xangai 2026 Priorize VEJA no Google

A maior equipe já enviada pelo Brasil à WorldSkills Xangai 2026, considerada uma das maiores competições de educação profissional do mundo,  voltou da China com o segundo lugar na classificação por pontos. À frente dos brasileiros, a anfitriã da competição. A premiação, realizada neste domingo, 27 de setembro, incluiu duas medalhas de prata e seis de bronze para o país.

Outros 29 integrantes da delegação receberam distinções de excelência, destinadas a competidores que alcançaram pontuação acima da média na profissão em que disputaram a prova.

Ao todo, 71 brasileiros de 18 a 24 anos participaram da edição de 2026. Eles representaram o país nas 64 ocupações da WorldSkills, depois de passar por uma seleção nacional e por uma preparação conduzida pelo Senai e pelo Senac. Entre esses jovens, 76% estudaram na rede pública; 66% ingressaram em cursos técnicos pelo regime de gratuidade do Senai.

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A WorldSkills reuniu em Xangai cerca de 1,4 mil participantes de 70 países. A disputa é bienal e põe jovens diante de tarefas ligadas a diferentes profissões e especialidades técnicas. Antes dos resultados anunciados em Xangai, o Brasil havia somado 130 medalhas em suas 20 participações anteriores.

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