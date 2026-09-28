Brasil supera 68 países e fica em segundo lugar na WorldSkills Xangai 2026

A maior equipe já enviada pelo Brasil à WorldSkills Xangai 2026, considerada uma das maiores competições de educação profissional do mundo, voltou da China com o segundo lugar na classificação por pontos. À frente dos brasileiros, a anfitriã da competição. A premiação, realizada neste domingo, 27 de setembro, incluiu duas medalhas de prata e seis de bronze para o país.

Outros 29 integrantes da delegação receberam distinções de excelência, destinadas a competidores que alcançaram pontuação acima da média na profissão em que disputaram a prova.

Ao todo, 71 brasileiros de 18 a 24 anos participaram da edição de 2026. Eles representaram o país nas 64 ocupações da WorldSkills, depois de passar por uma seleção nacional e por uma preparação conduzida pelo Senai e pelo Senac. Entre esses jovens, 76% estudaram na rede pública; 66% ingressaram em cursos técnicos pelo regime de gratuidade do Senai.

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A WorldSkills reuniu em Xangai cerca de 1,4 mil participantes de 70 países. A disputa é bienal e põe jovens diante de tarefas ligadas a diferentes profissões e especialidades técnicas. Antes dos resultados anunciados em Xangai, o Brasil havia somado 130 medalhas em suas 20 participações anteriores.