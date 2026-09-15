Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Imagem Blog

Giro pelo Oriente

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
O que está rolando na Ásia
Tecnologia

Brasil e China discutem o uso de IA nas redes de energia elétrica

Encontro na PUC-Rio, nos dias 21 e 22 de setembro, reunirá empresas, universidades e órgãos do setor para comparar pesquisas e aplicações nos dois países

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 10h59
Painéis solares: excedente de produção renovável reduz o preço da energia comprada pela Bow-e
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) já pesquisa modelos para melhorar a previsão da geração solar (Jonne Roriz/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Brasil e China discutem o uso de IA nas redes de energia elétrica Priorizar nos meus resultados Google

Prever quanta eletricidade será produzida por usinas solares e eólicas é uma tarefa que muda junto com o tempo. É também um exemplo de problema que interessa a quem estuda o uso de inteligência artificial no setor elétrico. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) já pesquisa modelos para melhorar a previsão da geração solar. Nos dias 21 e 22 de setembro, especialistas brasileiros e chineses vão se reunir na PUC-Rio para discutir o que ferramentas desse tipo podem fazer pelas redes de energia, além dos cuidados necessários antes de adotá-las.

O encontro, organizado pela State Grid Brazil Holding (SGBH), é o primeiro workshop dedicado à inteligência artificial da Aliança para Inovação e Compartilhamento Tecnológico no Setor Elétrico, conhecida pela sigla EISA. A programação integra o Fórum China-Brasil 2026 sobre Inteligência Artificial para Sistemas de Energia do Futuro e o sexto fórum técnico da aliança. Segundo os organizadores, haverá apresentações sobre experiências chinesas, aplicações no Brasil e pesquisas que possam envolver instituições dos dois países.

O vice-presidente da SGBH, Ramon Haddad, afirma que uma das intenções é aproximar o trabalho feito nas universidades das necessidades de quem opera o setor:

Siga

“Esse intercâmbio visa, entre outros aspectos, transformar a pesquisa acadêmica em aplicações objetivas e em soluções industriais aplicadas e seguras”.

Continua após a publicidade

A lista de participantes prevista pela organização inclui representantes da State Grid Corporation of China, ONS, Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Energisa, Centro de Pesquisa em Energia Elétrica (Cepel) e universidades como UFRJ, PUC-Rio, UFPB e USP. Instituições que não fazem parte da EISA também poderão acompanhar o encontro.

Criada em novembro de 2024, a aliança começou com 15 integrantes e hoje reúne 38, segundo a SGBH. O workshop é gratuito. As inscrições podem ser feitas pelo formulário on-line.

Publicidade
TAGS:
Brasil
China
Inteligencia Artificial
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).