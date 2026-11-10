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Comportamento, Economia

Brasil é amigo ou parceiro estratégico para 66% dos entrevistados na China

Estudo do Global Times mostra que 90% dos chineses querem visitar o Brasil

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 09h22 | Atualizado em 10 nov 2026, 09h50
Vista aérea da Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, com a orla curva de areia clara e o mar azul-esverdeado com ondas brancas. Edifícios altos margeiam a praia, e montanhas verdes, incluindo o Pão de Açúcar, formam o horizonte. Um morro rochoso coberto por vegetação aparece em primeiro plano à esquerda, sob um céu parcialmente nublado.
Pesquisa publicada no Global Times mostra como os chineses veem o Brasil (VVG/Divulgação)
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Brasil é amigo ou parceiro estratégico para 66% dos entrevistados na China Priorize VEJA no Google

País amigo ou parceiro estratégico. Foi assim que 66% das 2.124 pessoas ouvidas pelo Global Times Institute na China descreveram o Brasil. Entre os entrevistados, 61% disseram ter uma impressão favorável do país, e mais de 70% classificaram a relação entre Brasil e China como boa ou muito boa. O jornal chinês “Global Times” acaba de publicar os resultados do estudo. O instituto fez a pesquisa em agosto, antes da eleição brasileira.

Mais de 80% disseram ter alguma familiaridade com o Brasil, incluindo os 35% que afirmaram conhecê-lo bem ou muito bem. O futebol foi a associação mais frequente, citado por 73% dos entrevistados. Produtos agrícolas e alimentos ficaram em segundo lugar, com 44%.Entre as áreas consideradas mais importantes para a cooperação, 72% dos entrevistados apontaram produtos agrícolas e cadeias de abastecimento de alimentos. Comércio e investimento apareceram com 70%, e turismo e intercâmbio entre os dois povos, com 69%.Para Wang Peng, pesquisador da Academia Chinesa de Ciências Sociais ouvido pelo jornal, o comércio ajuda a explicar a imagem favorável.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil e compra do país soja, minério de ferro e carne bovina, entre outros produtos. Wang cita também a atuação conjunta dos dois governos no Brics e a defesa de interesses do Sul Global.Entre os vínculos internacionais do Brasil, a participação no Brics foi a mais reconhecida pelos entrevistados, seguida pela presença no G20. Para 63%, a influência brasileira na América Latina é significativa. Já 86% consideram importante o papel do país em temas como o combate às mudanças climáticas e a proteção ambiental.

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O presidente da China, Xi Jinping, também destacou o peso internacional da parceria com o Brasil ao felicitar Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição. No texto, divulgado pela chancelaria chinesa em 27 de outubro, dois dias depois do segundo turno, Xi descreveu a relação como um modelo de solidariedade e cooperação entre países do Sul Global. Ele reconheceu o papel de Lula na aproximação dos governos e disse que quer ampliar o trabalho conjunto.

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Durante a visita de Estado de Xi ao Brasil em novembro de 2024, os dois presidentes assinaram em Brasília uma declaração que passou a definir a relação como uma “comunidade de futuro compartilhado”. Xi voltou a usar a expressão na mensagem a Lula. Em julho deste ano,  durante um  telefonema com Lula, Xi defendeu que os dois países atuassem mais de perto no Brics. Segundo a chancelaria chinesa, Lula citou inteligência artificial, energia e mineração como áreas em que o Brasil quer ampliar a cooperação.

A State Grid, por exemplo,  participa de projetos de transmissão de energia no Brasil,  a China Three Gorges opera hidrelétricas e a BYD investiu na produção de veículos elétricos. Na Bahia, empresas chinesas participam da construção da ponte Salvador-Itaparica.

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O Ano da Cultura China-Brasil coincide, em 2026, com os 52 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Na pesquisa, 97% dos entrevistados disseram querer mais intercâmbio cultural e contato entre as duas populações. Nove em cada dez afirmaram que viriam ao Brasil a turismo, para estudar ou a negócios, caso tivessem condições. O turismo foi a opção mais citada. Mais de 80% disseram que teriam mais vontade de fazer a viagem se encontrassem atendimento em chinês e meios de pagamento mais convenientes. Song Junying, do Instituto Chinês de Estudos Internacionais, defendeu ao jornal a abertura de mais rotas aéreas e a ampliação da oferta de serviços turísticos.

O Global Times Institute reuniu 2.124 questionários válidos entre 6 e 20 de agosto de 2026. Participaram pessoas de 18 a 69 anos em 31 regiões de nível provincial da China. A empresa de pesquisa de mercado Data 100 apoiou a seleção da amostra. O instituto ponderou as respostas por gênero e idade com base no perfil dos usuários de internet no país, divulgado pelo Centro de Informação da Rede de Internet da China.

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