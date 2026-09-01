Bilibili relança aplicativo global e mira criadores no Brasil

A Bilibili, uma das maiores plataformas de vídeos da China, passou a mirar diretamente o público e os criadores brasileiros em sua nova tentativa de crescer fora do país. Em 19 de agosto, a empresa anunciou o relançamento mundial de seu aplicativo internacional. A versão em português já pode ser baixada no Brasil, e a companhia abriu, por enquanto, uma única vaga em São Paulo.

É preciso, porém, fazer uma distinção: a Bilibili não surgiu agora nem lançou pela primeira vez um serviço fora da China. Fundada em Xangai em 2009, a plataforma já mantinha um aplicativo internacional, voltado principalmente para o Sudeste Asiático. O que ocorreu em agosto de 2026 foi um relançamento, com distribuição mais ampla de vídeos, novos idiomas e cadastro facilitado para usuários de outros países.

No anúncio oficial, a Bilibili informou que a nova versão estava inicialmente disponível para celulares Android e que chegaria depois ao sistema iOS. No Brasil, a atualização identificada como “nova versão internacional” foi publicada na APP Store em 25 de agosto. Outra versão, lançada em 31 de agosto, acrescentou mais idiomas. O aplicativo também está disponível em português no Google Play.

A mudança simplificou o cadastro. Segundo o perfil oficial da empresa dedicado aos criadores, a versão internacional deixou de exigir documento de identidade ou passaporte dos usuários estrangeiros. A Bilibili também anunciou melhorias na adaptação do conteúdo para diferentes países.

Continua após a publicidade

O aplicativo reúne vídeos sobre anime, games, esportes eletrônicos, tecnologia, música, artes e cultura. Os usuários também podem publicar suas próprias produções. Um dos recursos mais conhecidos é o “danmu”, sistema no qual os comentários atravessam a tela durante a exibição, no momento exato em que foram enviados. A conversa do público, portanto, aparece sobre o próprio vídeo.

Para reduzir a barreira do idioma, a plataforma passou a oferecer dublagem feita por inteligência artificial. Na apresentação em português disponível nas lojas de aplicativos, a Bilibili afirma que o recurso permite ouvir criadores de outros países sem depender de legendas. A ferramenta, no entanto, ainda recebe críticas de usuários por falhas na tradução de alguns vídeos.

Continua após a publicidade

A atenção dedicada ao Brasil também aparece em uma vaga anunciada pela empresa em São Paulo. O profissional de desenvolvimento de negócios e gestão de comunidade deverá procurar estúdios independentes de animação, detentores de propriedade intelectual, criadores e instituições. Entre as funções estão ainda representar a companhia em festivais e convenções, organizar encontros e acompanhar o mercado local.

O anúncio da vaga não significa, por si só, que a Bilibili já tenha aberto um escritório no país. A empresa ainda não informou publicamente o tamanho da equipe brasileira, o valor destinado à operação ou quantos usuários possui no Brasil.

Continua após a publicidade

Na China, a dimensão da plataforma é conhecida. De acordo com o balanço do segundo trimestre de 2026, a Bilibili alcançou 371 milhões de usuários ativos por mês e 116,5 milhões por dia. O público permaneceu, em média, 113 minutos diários no serviço. Esses números se referem ao conjunto das operações da companhia e não ao aplicativo internacional ou ao mercado brasileiro.

No Google Play, a versão internacional soma mais de 10 milhões de downloads. O total também é mundial e não revela o número de brasileiros que instalaram o aplicativo. Até agora, a entrada da Bilibili no país é confirmada pela versão em português, pela disponibilidade nas lojas brasileiras e pela contratação em São Paulo. Não há dados públicos que permitam falar em uma operação brasileira completa ou comparar sua audiência local com a do YouTube.