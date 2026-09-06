Ator Ansel Elgort causa polêmica ao usar yukata em feira de arte em Seul

O ator americano Ansel Elgort virou alvo de críticas na Coreia do Sul depois de comparecer à abertura da Frieze Seoul usando um yukata, traje japonês semelhante ao quimono, feito com tecido mais leve e usado principalmente no verão. Elgort participou de um evento que reuniu celebridades no Museu de Arte Leeum, em Seul, na noite de quarta-feira. O ator combinou a roupa com tênis Jordan e um colar grande, com pingente de turquesa.

A escolha provocou discussões sobre a adequação do traje à ocasião. Parte do público considerou que o ator não levou em conta o local do evento nem a delicada relação histórica entre Coreia e Japão.

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Outras pessoas saíram em defesa de Elgort. Elas lembraram que o ator tem uma companheira nipo-americana e afirmaram que não seria correto atribuir uma intenção política ou uma provocação apenas com base na roupa escolhida.

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Ansel Elgort é conhecido principalmente por interpretar o protagonista da adaptação cinematográfica de A Culpa é das Estrelas (2014), Em Ritmo de Fuga (2017) e Amor, Sublime Amor (2021).