🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Imagem Blog

Giro pelo Oriente

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
O que está rolando na Ásia
Mundo

Ator Ansel Elgort causa polêmica ao usar yukata em feira de arte em Seul

Galã de 'A Culpa é das Estrelas' vestiu traje tradicional japonês na abertura de evento na Coreia do Sul e provocou discussões nas redes sociais

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 17h40 | Atualizado em 6 set 2026, 17h41
Homem jovem de pele clara e cabelo castanho-claro, sorrindo levemente, vestindo um quimono cinza-escuro listrado e um colar com pingente azul, em ambiente externo com folhagens e muro de pedra ao fundo
O ator Ensel Elgort de yukata  (Reprodução/Twitter)
Continua após publicidade
Ator Ansel Elgort causa polêmica ao usar yukata em feira de arte em Seul Priorizar nos meus resultados Google

O ator americano Ansel Elgort virou alvo de críticas na Coreia do Sul depois de comparecer à abertura da Frieze Seoul usando um yukata, traje japonês semelhante ao quimono, feito com tecido mais leve e usado principalmente no verão. Elgort participou de um evento que reuniu celebridades no Museu de Arte Leeum, em Seul, na noite de quarta-feira. O ator combinou a roupa com tênis Jordan e um colar grande, com pingente de turquesa.

A escolha provocou discussões sobre a adequação do traje à ocasião. Parte do público considerou que o ator não levou em conta o local do evento nem a delicada relação histórica entre Coreia e Japão.

Continua após a publicidade

Outras pessoas saíram em defesa de Elgort. Elas lembraram que o ator tem uma companheira nipo-americana e afirmaram que não seria correto atribuir uma intenção política ou uma provocação apenas com base na roupa escolhida.

Continua após a publicidade

Ansel Elgort é conhecido principalmente por interpretar o protagonista da adaptação cinematográfica de A Culpa é das Estrelas (2014), Em Ritmo de Fuga (2017) e Amor, Sublime Amor (2021). 

Siga
Publicidade
TAGS:
Coreia do Sul
Japão
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).