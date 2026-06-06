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O ator chinês Jin Ze, estrela dos dramas românticos e conhecido como “CEO da vida real”, faleceu aos 33 anos em 4 de junho. A agência confirmou a perda, mas a causa da morte não foi revelada. Seu falecimento gerou grande comoção e especulações sobre a rotina intensa de trabalho. Ele deixa um filme inédito.

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O ator chinês Jin Ze, um dos rostos mais conhecidos dos dramas românticos chineses, morreu aos 33 anos. A informação foi confirmada, hoje, pela agência dele, a Shengshi Guangnian Culture Co., Ltd., que informou que o artista faleceu em sua residência, na cidade de Hangzhou, em 4 de junho. A causa da morte não foi divulgada. Em comunicado oficial, a empresa lamentou a perda do ator, nascido como Zhang Jiawei, e prestou solidariedade à família. O falecimento provocou comoção entre fãs e colegas de profissão. A morte do artista rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais chinesas.

Conhecido por interpretar empresários e executivos em produções românticas, Jin Ze acumulava cerca de seis milhões de seguidores no Weibo e vivia um momento de intensa atividade profissional. Sua última publicação na plataforma, feita no último 6 de maio, ele promovia um novo projeto do qual participava. Pouco antes de sua morte, colegas relataram que o ator seguia trabalhando normalmente e não demonstrava sinais aparentes de problemas de saúde.

Jin Ze deixa um último trabalho inédito, o filme “Nghich Quang”, já concluído e à espera de lançamento. Um amigo próximo afirmou à imprensa local que a produção deve representar a despedida final de Jin Ze para o público. “Ele tinha apenas 33 anos. A vida é tão frágil que pode desaparecer em um instante”, declarou.

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Nascido na província de Shandong, Jin Zen formou-se no Instituto de Tecnologia da Moda de Pequim e iniciou a carreira como modelo antes de migrar para a televisão. Ao longo dos anos, participou de produções como “Qiao An”, “Remember My Love” e “Love Begins After Marriage”.

Nos últimos anos, tornou-se um dos nomes mais conhecidos do mercado de dramas curtos, um segmento que cresce rapidamente na China. Sua imagem elegante e a frequência com que interpretava CEOs e herdeiros lhe renderam entre os fãs o apelido de “CEO da vida real”.

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Após a divulgação da morte, surgiram especulações nas redes sociais sobre o impacto da rotina intensa de gravações. Em entrevistas anteriores, o ator havia contado que mantinha uma disciplina rigorosa para conservar a forma física, combinando dieta controlada, treinos intensos e poucas horas de sono. Até o momento, porém, nenhuma autoridade ou representante da família confirmou a causa do falecimento.

Em comunicado oficial, a agência de Jin Zen pediu respeito à privacidade dos familiares e solicitou que o público evitasse divulgar informações não verificadas. A empresa informou ainda que está auxiliando a família nos preparativos para as cerimônias de despedida.

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O ator costumava dizer que sua maior felicidade era poder dormir sem despertador e passar o tempo livre jogando futebol ou videogame com amigos. Seu último filme, agora, deverá servir como o adeus definitivo a milhões de admiradores.