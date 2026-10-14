‘Arirang’, do BTS, ultrapassa 5 bilhões de audições no Spotify

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O quinto álbum do BTS, “Arirang”, alcançou a impressionante marca de cinco bilhões de escutas, despontando como o trabalho mais consumido em uma plataforma de streaming neste ano. O sucesso se estende a todas as 14 faixas do LP, que superam 200 milhões de execuções. Paralelamente, o single solo de V, “Slow Dancing”, conquistou 600 milhões de plays.

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A Big Hit Music anunciou, nesta quarta-feira, 14, que o quinto disco do BTS, “Arirang”, atingiu a marca de cinco bilhões de escutas. Segundo os dados citados pela agência, o projeto desponta como o trabalho mais consumido entre todos os lançamentos da plataforma de streaming neste ano.

O desempenho comercial do LP impressiona desde a estreia. Logo no primeiro dia, o registro somou 110 milhões de acessos, monopolizando simultaneamente os 14 primeiros lugares do ranking global do serviço. Atualmente, todas as 14 faixas do repertório superam, individualmente, a linha de 200 milhões de execuções. Esse feito engloba até mesmo a instrumental “No. 29”, composta exclusivamente com o som do Sino Sagrado do Grande Rei Seongdeok, da Coreia do Sul.

Paralelamente aos recordes do grupo, conquistas individuais também movimentam o catálogo. O single “Slow Dancing”, do cantor V, acaba de cruzar os 600 milhões de plays. A canção de R&B serviu como carro-chefe de “Layover”, material solo de estreia do artista divulgado em 2023, época em que debutou na 51ª posição da Billboard Hot 100. Com este resultado recente, o músico consolida sua quarta obra própria nesse patamar de audiência.