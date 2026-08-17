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A segunda lição da China: cidades inteligentes não começam pelos carros

Professores mostram por que o objetivo da tecnologia não é fazer os veículos circularem mais rápido, mas tornar os deslocamentos mais seguros e eficientes

Por Ana Cláudia Guimarães 17 ago 2026, 11h13
Multidão de pessoas caminhando e observando um rio, ladeado por árvores com lanternas vermelhas penduradas, sob céu claro
Pessoas aproveitam um espaço público arborizado e iluminado por lanternas na China, exemplo de uma visão de cidade em que mobilidade e planejamento urbano partem das necessidades de quem circula e vive esses espaços (Ana Cláudia Guimarães/Arquivo pessoal)
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A segunda lição da China: cidades inteligentes não começam pelos carros Priorizar nos meus resultados Google

No país que abriga uma das maiores redes de trem de alta velocidade do mundo e de investimentos bilionários em inteligência artificial para o trânsito, o ponto de partida para discutir transporte urbano surpreende. Em um curso sobre cidades inteligentes promovido pelo governo chinês, a principal diretriz apresentada pelos especialistas não envolveu carros autônomos nem algoritmos avançados, mas sim uma mudança de mentalidade: a tecnologia não é o ponto de partida. Para os professores da formação, o foco da mobilidade precisa migrar do automóvel para as necessidades do cidadão.

Segundo o material apresentado durante o curso, a mobilidade inteligente é definida como um sistema centrado nas pessoas. Ela integra sensores, redes de comunicação, big data e sistemas inteligentes de decisão para coordenar tanto os serviços de deslocamento quanto a gestão do trânsito. O objetivo é tornar as viagens mais seguras, eficientes, sustentáveis e convenientes.

Essa mudança representa uma ruptura com o modelo tradicional de gestão urbana. Em vez de concentrar esforços apenas na administração de ruas e veículos, a proposta passa a organizar todo o sistema de deslocamentos, incluindo transporte público, circulação de pedestres, logística urbana e operação da cidade. O conceito apresentado pelos professores abrange desde os deslocamentos cotidianos da população até a governança do sistema de transportes e o funcionamento urbano integrado.

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Para que esse modelo funcione, as vias também precisam mudar. O curso explica que a infraestrutura rodoviária deixa de servir apenas como suporte físico para os veículos e passa a operar como uma infraestrutura digital. Além de permitir a circulação, as estradas passam a coletar informações, comunicar-se com outros sistemas, processar dados e interagir com os veículos.

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Essa transformação inclui sensores instalados ao longo das vias, redes de comunicação, controle inteligente da sinalização, computação de bordo, monitoramento permanente das condições do tráfego e sistemas de informação para os usuários. Segundo o material didático, essa infraestrutura é a base para viabilizar a coordenação entre veículos e vias, a condução autônoma e a gestão inteligente do trânsito.

Os carros autônomos aparecem apenas na etapa seguinte da discussão. A apresentação mostra que dirigir sem intervenção humana envolve muito mais do que reconhecer obstáculos. Os veículos precisam identificar objetos em duas e três dimensões, interpretar o comportamento de outros automóveis, pedestres e ciclistas e tomar decisões continuamente durante todo o percurso.

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Em uma entrada de via expressa, por exemplo, um veículo autônomo precisa prever o comportamento dos demais motoristas antes de decidir acelerar, reduzir a velocidade ou mudar de faixa. O material utiliza conceitos da teoria dos jogos (ramo da matemática e da economia que estuda situações em que a decisão de uma pessoa depende da decisão de outra) para explicar esse processo de tomada de decisão, no qual segurança, velocidade e conforto são avaliados simultaneamente.

Outro desafio destacado pelos professores é o processamento das informações em tempo real. Como o ambiente de tráfego muda continuamente, o veículo precisa recalcular trajetórias em poucos instantes. Ao mesmo tempo, não basta adotar uma condução excessivamente conservadora. Segundo o curso, a direção autônoma também deve preservar a capacidade de circulação das vias para evitar que um excesso de cautela reduza a eficiência do sistema como um todo.

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Ao longo da aula, fica evidente que a proposta chinesa vai além da adoção de novas tecnologias. A inteligência artificial, os sensores e a comunicação entre veículos e infraestrutura são apresentados como instrumentos para atingir um objetivo maior: reorganizar a mobilidade urbana colocando o deslocamento das pessoas no centro das decisões.

É uma diferença de perspectiva que ajuda a explicar por que, na visão apresentada pelos professores, cidades inteligentes não se constroem apenas com carros mais sofisticados. Elas começam com uma pergunta muito mais simples: como fazer as pessoas chegarem ao destino de forma mais segura, rápida e eficiente?

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China
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