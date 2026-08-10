A primeira lição da China não fala de tecnologia

Ler Resumo





Descubra como a China revoluciona o conceito de cidades inteligentes. Diferente da abordagem ocidental focada apenas em tecnologia, o país prioriza sua vasta geografia e uma infraestrutura integrada em larga escala para conectar o território. Entenda a visão de “Veículo-Via-Nuvem” e como a digitalização das cidades chinesas vai além dos carros autônomos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Quando se fala em cidades inteligentes, a imagem que costuma vir à cabeça é a de carros autônomos, inteligência artificial, semáforos sincronizados e centros de controle repletos de telas. Foi justamente essa expectativa que levei para a primeira aula do curso sobre desenvolvimento urbano promovido pelo governo chinês. Mas a tecnologia demorou a aparecer.

Durante boa parte da manhã, o professor não falou sobre algoritmos nem sobre inteligência artificial. Em vez disso, projetou mapas, gráficos e imagens do território chinês para explicar uma ideia aparentemente simples: ninguém entende as cidades da China sem antes compreender a própria geografia do país. Foi uma inversão interessante de perspectiva.

No Ocidente, costuma-se discutir cidades inteligentes a partir das soluções tecnológicas. Na China, a lógica apresentada foi a oposta. Primeiro vieram as perguntas fundamentais: como administrar um país de dimensões continentais? Como integrar regiões separadas por montanhas, desertos, planaltos e milhares de quilômetros de distância? Como fazer pessoas, mercadorias e informações circularem com eficiência? Somente depois entraram os sensores.

A China ocupa cerca de 9,6 milhões de quilômetros quadrados e faz fronteira com 14 países. O território reúne desde o Planalto Qinghai-Tibet, conhecido como “o teto do mundo”, até extensas planícies no litoral leste, onde se concentram as maiores cidades e parte significativa da atividade econômica. São contrastes geográficos que influenciam diretamente a forma como o país planeja infraestrutura, transporte e ocupação urbana.

Continua após a publicidade

Essa dimensão ajuda a entender por que a infraestrutura ganhou status de política de Estado. Ao longo das últimas décadas, a China construiu uma rede capaz de integrar regiões antes isoladas. Rodovias, ferrovias de alta velocidade, portos e aeroportos passaram a funcionar como peças de um mesmo sistema logístico, pensado para reduzir distâncias econômicas e não apenas geográficas. Foi exatamente nesse ponto que a segunda aula do curso se conectou naturalmente à primeira.

Continua após a publicidade

Depois de explicar por que o território chinês exige planejamento em larga escala, os professores passaram a mostrar como essa integração vem sendo transformada pela digitalização da infraestrutura. O conceito de mobilidade inteligente apresentado não se resume a veículos autônomos. O foco está em fazer toda a cidade “conversar”.

A proposta é substituir um modelo baseado apenas na gestão de veículos por outro centrado nas necessidades das pessoas. Isso significa utilizar redes de comunicação, sensores distribuídos pelas vias, plataformas de dados e sistemas inteligentes de decisão para tornar os deslocamentos mais seguros, rápidos, eficientes e sustentáveis. Na prática, a inteligência deixa de estar apenas dentro do automóvel. Ela passa a fazer parte da própria infraestrutura urbana.

Continua após a publicidade

As vias recebem sensores capazes de monitorar o fluxo de veículos em tempo real. Câmeras, radares, semáforos inteligentes e equipamentos instalados ao longo das estradas enviam informações continuamente para plataformas que processam esses dados e ajustam o funcionamento do sistema de transporte.

Outro conceito que apareceu repetidamente durante as aulas foi o chamado sistema “Veículo-Via-Nuvem”. Em vez de cada carro tomar decisões isoladamente, a proposta é integrar veículos, infraestrutura viária, redes de comunicação e centros de processamento de dados em um ambiente único, permitindo que todos compartilhem informações em tempo real. Segundo os professores, essa coordenação amplia a segurança, melhora o fluxo do trânsito e aumenta a eficiência do transporte urbano. Porém, os exemplos apresentados vão muito além da direção autônoma.

Continua após a publicidade

O sistema permite identificar congestionamentos antes que eles se formem, orientar rotas alternativas, emitir alertas de acidentes, sincronizar semáforos, facilitar estacionamentos inteligentes e até coordenar respostas em situações de emergência.

Ao final das duas primeiras aulas, ficou claro que a ideia de cidade inteligente defendida pela China é mais ampla do que normalmente se imagina. Não se trata apenas de instalar mais tecnologia. Trata-se de criar uma infraestrutura capaz de perceber o que acontece na cidade, interpretar essas informações e responder rapidamente às necessidades da população. Foi a principal lição do primeiro dia de curso.

Continua após a publicidade

Antes de pensar em inteligência artificial, a China pensou em território. Antes de desenvolver carros inteligentes, estruturou estradas inteligentes. Antes de conectar veículos, procurou conectar um país inteiro. Talvez, seja justamente essa ordem que explique por que as cidades chinesas se tornaram uma das maiores vitrines mundiais de inovação urbana.