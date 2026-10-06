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A chinesa Jovi entra na disputa de celulares premium focados em fotografia

Lançamento amplia a atuação da fabricante chinesa no país: X300 Ultra chegou ao Brasil com extensores de teleobjetiva

Por Ana Cláudia Guimarães 6 out 2026, 07h00 | Atualizado em 6 out 2026, 07h19
Kit fotográfico JOVI X300 Ultra co-criado com a Zeiss, exibindo uma caixa escura e diversos acessórios prateados: um smartphone, lentes, adaptadores, uma alça e um flash, dispostos sobre um fundo branco
Kit do X300 Ultra inclui extensores de teleobjetiva, empunhadura e suporte para tripé; conjunto completo custa R$ 19.999 no Brasil  (./Divulgação)
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Com lentes que podem ser acopladas ao aparelho, suporte para tripé e uma empunhadura semelhante à de uma câmera, o Jovi X300 Ultra quer ampliar o uso do celular na produção de fotos e vídeos. Recém-lançado no Brasil, com preço sugerido de R$ 19.999 pelo conjunto completo, o modelo marca, segundo o executivo André Varga, a entrada da fabricante em uma faixa de mercado acima daquela em que iniciou sua operação brasileira.

O público que a empresa pretende alcançar inclui fotógrafos, profissionais de vídeo e criadores de conteúdo que utilizam o telefone como instrumento de trabalho. A proposta, segundo André Varga, diretor de produto da Jovi, é oferecer mais possibilidades de captura e controle da imagem em um equipamento portátil.

O kit do Ultra reúne dois extensores de teleobjetiva, com distâncias focais equivalentes a 200 e 400 milímetros, que se encaixam sobre a câmera teleobjetiva do aparelho. Os acessórios permitem enquadrar mais de perto assuntos distantes. O conjunto também inclui uma empunhadura, chamada de grip, além de anéis de montagem para uso com tripé. É possível ainda adaptar filtros fotográficos de 67 milímetros.

A escolha de trazer o pacote completo ao Brasil foi orientada, de acordo com Varga, por entrevistas com consumidores e profissionais de fotografia e vídeo de aparelhos de maior preço. Entre os profissionais consultados, a empresa identificou interesse em recursos que permitissem maior intervenção do fotógrafo na construção da imagem, como o uso de acessórios ópticos e ajustes manuais.

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Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e barba rala, sorri levemente para a câmera. Veste blazer preto, camisa social azul clara e calça jeans escura, sentado em uma cadeira de madeira com as mãos cruzadas no colo. Fundo cinza escuro liso
André Varga, diretor de produto da Jovi, diz que a empresa busca ampliar sua presença no mercado brasileiro de celulares premium (./Divulgação)

“São pessoas que têm na fotografia ou no vídeo profissional a sua atividade laboral principal”, afirma o executivo.

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O sistema de câmeras foi desenvolvido em parceria com a alemã Zeiss. A colaboração com a vivo Mobile, fabricante chinesa que utiliza a marca Jovi no Brasil, começou em 2020 e, segundo Varga, foi renovada até 2030. O nome adotado no mercado brasileiro diferencia a companhia da operadora Vivo, do grupo Telefónica.

Entre os recursos descritos na entrevista estão a estabilização óptica nas três câmeras traseiras e a gravação em 4K a 120 quadros por segundo em todas elas. Varga aponta a estabilização como um dos elementos relevantes para registros com pouca luz e para o uso da teleobjetiva, em que pequenos movimentos das mãos podem comprometer o enquadramento.

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O aparelho oferece tanto controles manuais quanto modos predefinidos, incluindo um voltado à fotografia noturna. A empresa apresenta essas funções como uma forma de atender profissionais e usuários sem conhecimento técnico. André Varga diz que o celular pode alcançar resultados comparáveis aos de equipamentos profissionais:

Smartphone cinza escuro, visto de lado, com um grande módulo de câmera circular preto na parte superior traseira. O módulo possui quatro lentes e o logotipo ZEISS em azul e branco, além de T* em vermelho. Na parte inferior traseira, o nome JOVI está escrito verticalmente em branco. O aparelho tem bordas retas e um botão lateral visível no canto superior direito
Jovi X300 Ultra aposta em acessórios ópticos e controles manuais para atrair fotógrafos, profissionais de vídeo e criadores de conteúdo (./Divulgação)
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“A linha lançada no país inclui também o X300 Fashion Edition, de formato mais compacto, com preço sugerido de R$ 7.999. Nesse modelo, o acessório para extensão da teleobjetiva é vendido separadamente (R$ 1.499). A escolha responde a consumidores que procuram recursos de fotografia, mas preferem celulares menores”.

A chegada dos dois modelos amplia uma operação comercial iniciada em maio de 2025, quando a Jovi concentrou seu portfólio brasileiro em aparelhos entre R$ 1 mil e R$ 5 mil.

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“A companhia realizou mais de quatro mil entrevistas individuais no país desde o fim de 2024. Duração da bateria, qualidade das fotos, resistência e atendimento após a compra estiveram entre as principais preocupações relatadas”, garantiu Varga.

O pós-venda também faz parte da estratégia. Para a série X300, a empresa anuncia dois anos de garantia do aparelho e três anos para bateria e carregador, em um programa válido para compras até 31 de dezembro de 2026. A cobertura para tela quebrada no primeiro ano exige atenção às condições: o regulamento prevê isenção do custo da peça, mas cobra uma taxa de serviço de R$ 299 pela substituição.

A expansão do portfólio acompanha o aumento da estrutura brasileira. Segundo Varga, a capacidade anual da fábrica de Manaus, operada em parceria com a GBR, passou de 100 mil para 500 mil aparelhos. A companhia informa ter mais de mil colaboradores e presença em mais de 1.800 pontos de venda físicos. Esses números abrangem a operação da marca, e não apenas a linha X300.

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