Seis mangás de futebol para começar a ler antes de Brasil e Japão, na Copa

O mangá, como são chamados os quadrinhos japoneses, também é dividido em gêneros, como a literatura ou o cinema. As obras focadas em esportes são conhecidas tecnicamente como “spokon“. O termo é uma contração de duas palavras: “sports” (do inglês, esportes) e “konjo” (do japonês, garra, determinação ou força de vontade). As histórias não focam apenas na prática esportiva em si, mas principalmente no crescimento emocional, na superação de limites e no espírito de equipe dos personagens.

O futebol, com a popularização no Japão entre os anos 1980 e 1990, ganhou muitos títulos. Um dos mais conhecidos é Capitão Tsubasa, que estreou originalmente em 1981 na revista Weekly Shōnen Jump e, a partir de julho, ganhará edição em português pela Panini. Criado por Yoichi Takahashi, acompanha Tsubasa Ozora, um jovem prodígio do futebol que se muda para a cidade de Nankatsu. O mangá narra sua evolução desde as competições escolares até o sonho de levar a seleção japonesa à vitória na Copa do Mundo. Takahashi se aposentou em 2024, após 43 anos de dedicação à franquia, mas a história continua através novos formatos digitais.

Para os entusiastas do futebol que estão acompanhando a Copa do Mundo e apreciam a os quadrinhos japoneses, eis uma seleção de 6 mangás spokon de futebol que oferecem diferentes perspectivas e estilos.

1. Ao Ashi: Craques da Bola

Ao Ashi é um mangá que se destaca pelo seu realismo tático e aprofundamento no desenvolvimento de seus personagens. A história segue Ashito Aoi, um jovem talentoso, mas um tanto ingênuo, que é descoberto por um treinador de uma equipe juvenil de Tóquio. O mangá explora a complexidade do futebol moderno, as táticas de jogo e o crescimento pessoal e técnico do protagonista, tornando-o uma leitura envolvente para quem busca uma abordagem mais madura e estratégica do esporte. É publicado no Brasil pela JBC.

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2. Blue Lock

Com uma premissa intensa e focada na busca pelo atacante perfeito, Blue Lock é um mangá que cativa pela sua abordagem única e competitiva. A trama gira em torno de um projeto ambicioso da Federação Japonesa de Futebol para criar o melhor atacante do mundo, confinando 300 jovens talentos em uma instalação de treinamento rigorosa. É uma leitura ideal para quem gosta de rivalidades intensas e um foco na individualidade e ego dos jogadores. É publicada no Brasil pela Panini.

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3. Giant Killing

Giant Killing oferece uma perspectiva diferente do futebol, focando na figura do treinador. A história acompanha Takeshi Tatsumi, um ex-jogador talentoso que retorna ao Japão para treinar o East Tokyo United, um time em crise. O mangá explora os desafios táticos, psicológicos e de gestão de equipe que um treinador enfrenta, mostrando o futebol de um ângulo mais estratégico e menos focado apenas nos jogadores em campo. É uma excelente opção para quem aprecia a complexidade por trás das decisões táticas e a liderança no esporte. Não tem edição em português.

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4. Days

Days é um mangá que celebra a paixão e o esforço no futebol. Acompanha Tsukushi Tsukamoto, um garoto tímido e desajeitado que, apesar de não ter talento natural para o futebol, se junta ao time de sua escola por pura determinação e amor ao esporte. A narrativa é inspiradora, mostrando o valor do trabalho duro, da superação e da importância do espírito de equipe. É uma ótima escolha para quem busca uma história emocionante e motivadora sobre a jornada de um atleta. Não tem edição em português.

5. Whistle!

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Whistle! é um mangá clássico que narra a jornada de Sho Kazamatsuri, um jovem que sonha em se tornar um jogador de futebol profissional. Apesar de ser pequeno e não ter um talento excepcional, Sho se dedica incansavelmente para melhorar suas habilidades. O mangá enfatiza a importância do treinamento, da persistência e do crescimento pessoal através do esporte. É uma leitura nostálgica e inspiradora para quem gosta de histórias de superação e desenvolvimento de personagens. Não tem edição em português.

6. Area no Kishi

Area no Kishi segue a história de Kakeru Aizawa, um jovem que vive à sombra de seu irmão mais velho, um prodígio do futebol. Após um trágico acidente, Kakeru recebe o coração de seu irmão e decide seguir seu sonho de se tornar um jogador de futebol. O mangá combina elementos de drama, superação e a emoção do futebol, explorando temas como talento, sacrifício e a busca por um legado. É uma opção interessante para quem busca uma trama com reviravoltas e um forte apelo emocional. Não tem edição em português.

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