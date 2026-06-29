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Seis mangás de futebol para começar a ler antes de Brasil e Japão, na Copa

As obras focadas em esportes são conhecidas tecnicamente como 'spokon'

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 09h34 | Atualizado em 29 jun 2026, 10h16
CHOFU, JAPAN - OCTOBER 14: Gabriel Martinelli of Brazil (R) controls the ball against Ritsu Doan of Japan (L) during the international friendly match between Japan and Brazil at Tokyo Stadium on October 14, 2025 in Chofu, Tokyo, Japan. (Photo by Toru Hanai/Getty Images)
AMISTOSO - Gabriel Martinelli, do Brasil, disputa bola com Ritsu Doan, do Japão: seleção canarinho não teve grande resistência -  (Toru Hanai/Getty Images)
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Seis mangás de futebol para começar a ler antes de Brasil e Japão, na Copa Priorize VEJA no Google

O mangá, como são chamados os quadrinhos japoneses, também é dividido em gêneros, como a literatura ou o cinema. As obras focadas em esportes são conhecidas tecnicamente como “spokon“. O termo é uma contração de duas palavras: “sports” (do inglês, esportes) e “konjo” (do japonês, garra, determinação ou força de vontade). As histórias não focam apenas na prática esportiva em si, mas principalmente no crescimento emocional, na superação de limites e no espírito de equipe dos personagens.

O futebol, com a popularização no Japão entre os anos 1980 e 1990, ganhou muitos títulos. Um dos mais conhecidos é Capitão Tsubasa, que estreou originalmente em 1981 na revista Weekly Shōnen Jump e, a partir de julho, ganhará edição em português pela Panini. Criado por Yoichi Takahashi, acompanha Tsubasa Ozora, um jovem prodígio do futebol que se muda para a cidade de Nankatsu. O mangá narra sua evolução desde as competições escolares até o sonho de levar a seleção japonesa à vitória na Copa do Mundo. Takahashi se aposentou em 2024, após 43 anos de dedicação à franquia, mas a história continua através novos formatos digitais.

Para os entusiastas do futebol que estão acompanhando a Copa do Mundo e apreciam a os quadrinhos japoneses, eis uma seleção de 6 mangás spokon de futebol que oferecem diferentes perspectivas e estilos.

1. Ao Ashi: Craques da Bola

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Ao Ashi é um mangá que se destaca pelo seu realismo tático e aprofundamento no desenvolvimento de seus personagens. A história segue Ashito Aoi, um jovem talentoso, mas um tanto ingênuo, que é descoberto por um treinador de uma equipe juvenil de Tóquio. O mangá explora a complexidade do futebol moderno, as táticas de jogo e o crescimento pessoal e técnico do protagonista, tornando-o uma leitura envolvente para quem busca uma abordagem mais madura e estratégica do esporte. É publicado no Brasil pela JBC.

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Capa do mangá Aoshi, volume 01, com um jovem jogador de futebol de cabelo castanho e olhos arregalados, sorrindo, vestindo camisa amarela e preta, com uma bola de futebol à esquerda e a chuteira em destaque na parte inferior
Capa de ‘Ao Ashi: Craques da Bola’ (JBC), de Yugo Kobayashi – (JBC/Divulgação)

2. Blue Lock

Com uma premissa intensa e focada na busca pelo atacante perfeito, Blue Lock é um mangá que cativa pela sua abordagem única e competitiva. A trama gira em torno de um projeto ambicioso da Federação Japonesa de Futebol para criar o melhor atacante do mundo, confinando 300 jovens talentos em uma instalação de treinamento rigorosa. É uma leitura ideal para quem gosta de rivalidades intensas e um foco na individualidade e ego dos jogadores. É publicada no Brasil pela Panini.

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Capa do mangá Blue Lock volume 1, com um jovem de cabelo preto espetado e olhos azuis arregalados, segurando uma bola de futebol. O fundo é verde-limão e o título BLUE LOCK aparece em letras grandes brancas e azuis. O nome dos criadores, Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura, está abaixo do título
‘Blue Lock’ (Panini), com roteiro de Muneyuki Kaneshiro e arte de Yusuke Nomura – (Panini/Divulgação)

3. Giant Killing

Giant Killing oferece uma perspectiva diferente do futebol, focando na figura do treinador. A história acompanha Takeshi Tatsumi, um ex-jogador talentoso que retorna ao Japão para treinar o East Tokyo United, um time em crise. O mangá explora os desafios táticos, psicológicos e de gestão de equipe que um treinador enfrenta, mostrando o futebol de um ângulo mais estratégico e menos focado apenas nos jogadores em campo. É uma excelente opção para quem aprecia a complexidade por trás das decisões táticas e a liderança no esporte. Não tem edição em português.

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4. Days

Days é um mangá que celebra a paixão e o esforço no futebol. Acompanha Tsukushi Tsukamoto, um garoto tímido e desajeitado que, apesar de não ter talento natural para o futebol, se junta ao time de sua escola por pura determinação e amor ao esporte. A narrativa é inspiradora, mostrando o valor do trabalho duro, da superação e da importância do espírito de equipe. É uma ótima escolha para quem busca uma história emocionante e motivadora sobre a jornada de um atleta. Não tem edição em português.

5. Whistle!

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Whistle! é um mangá clássico que narra a jornada de Sho Kazamatsuri, um jovem que sonha em se tornar um jogador de futebol profissional. Apesar de ser pequeno e não ter um talento excepcional, Sho se dedica incansavelmente para melhorar suas habilidades. O mangá enfatiza a importância do treinamento, da persistência e do crescimento pessoal através do esporte. É uma leitura nostálgica e inspiradora para quem gosta de histórias de superação e desenvolvimento de personagens. Não tem edição em português.

6. Area no Kishi 

Area no Kishi segue a história de Kakeru Aizawa, um jovem que vive à sombra de seu irmão mais velho, um prodígio do futebol. Após um trágico acidente, Kakeru recebe o coração de seu irmão e decide seguir seu sonho de se tornar um jogador de futebol. O mangá combina elementos de drama, superação e a emoção do futebol, explorando temas como talento, sacrifício e a busca por um legado. É uma opção interessante para quem busca uma trama com reviravoltas e um forte apelo emocional. Não tem edição em português.

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