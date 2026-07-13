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Editora divulga capa brasileira de adaptação para mangá de ‘O Alquimista’

Assinada por Tamaki Nakamura, a versão para quadrinho japonês da obra de Paulo Coelho foi publicada originalmente no Japão em 2024

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h56
Paulo Coelho
Paulo Coelho (Reprodução/Instagram)
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Editora divulga capa brasileira de adaptação para mangá de ‘O Alquimista’ Priorizar nos meus resultados Google

A editora JBC vai lançar no Brasil a adaptação em mangá de O Alquimista, romance de Paulo Coelho publicado originalmente em 1988. O anúncio foi feito pela editora durante o evento Anime Friends 2026, sem data exata de lançamento confirmada até o momento. Esta semana, foi divulgada a capa da edição nacional, cuja arte incorpora um desenho da artista japonesa Tamaki Nakamura.

A adaptação assinada por Nakamura foi publicada no Japão em 2024, pela Kadokawa, sob o título Yume wo Tabi Shita Shounen. O volume integra a primeira leva da linha Kadokawa Masterpiece Comics, dedicada a adaptações de obras da literatura mundial para o formato mangá. Também fazem parte dessa leva inicial as adaptações de The Silent Miaow, de Paul Gallico, Tono Monogatari, de Kunio Yanagita, e O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. O Alquimista é o primeiro título da linha a chegar ao Brasil.

No país, a obra será publicada em volume único pela JBC. A história segue Santiago, jovem pastor da Andaluzia que deixa a Espanha rumo ao Egito em busca de um tesouro enterrado sob as pirâmides. No caminho, ele cruza com uma cigana, um homem que se apresenta como rei e um alquimista, personagens que o levam a perceber que o tesouro buscado está dentro dele mesmo — conceito que o livro chama de “Lenda Pessoal”.

O Alquimista é um dos livros brasileiros mais traduzidos e vendidos no mundo, com mais de 150 milhões de exemplares comercializados em mais de 170 países.

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Capa do livro O Alquimista, com um jovem de cabelos claros e olhos grandes, sentado, envolto em um manto laranja. Ele usa calças escuras e está descalço, com as mãos unidas. O fundo é azul-marinho, com o título em amarelo e informações sobre a obra original de Paulo Coelho e adaptação de Tamaki Nakamura
Capa brasileira da versão em mangá de ‘O Alquimista’, de Paulo Coelho: com arte da mangaká Tamaki Nakamura (JBC/Divulgação)
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