Sobre os que dizem não

A história é conhecida, e bastante constrangedora. Um fazendeiro é pego em um automóvel praticando sexo com duas meninas, de 14 e 13 anos. Condenado a oito anos de prisão, recorre. Na segunda instância, é absolvido. O magistrado que relatou o caso diz que era “crível” que o sujeito confundisse a menina com alguém maior de 18 anos e que, afinal de contas, a menina era uma “bêbada” e “prostituta”. O Conselho da Criança e do Adolescente lamentou o fato, dizendo que o estuprador merecia uma “pena exemplar”. E não existe “sexo consentido” com uma menina de 13 anos. Está bêbada? Deve ser protegida, não abusada. Só um país inteiramente doente pode empurrar uma coisa dessas para debaixo do tapete. Pois bem, um jornalista, Tiago Pavinatto, usou palavras fortes, em um programa de TV, para se referir ao magistrado que relatou o caso. A emissora não gostou e mandou que ele se desculpasse. Pavinatto disse não. Terminou demitido. Seu gesto ganhou alguma notoriedade. Em um país em que o medo se torna o pão de cada dia, alguém disse não. Pode-se concordar ou não com o gesto de Pavinatto. Muita gente acha que ele poderia ter feito uma crítica mais suave, e deve haver quem concorde, discretamente, com o magistrado. De minha parte, o que fascina é o gesto. O fato de que alguém, em um certo momento, decida pagar o preço de andar na contramão. E o faça em nome de algumas convicções. Ainda agora ando acompanhando o caso bem mais complicado de Jordan Peterson e sua disputa com a Associação de Psicólogos de Ontário, no Canadá. Peterson é um tipo politicamente incorreto e foi “condenado” pela associação a fazer um “curso de reeducação digital” em razão de meia dúzia de tuítes sobre assuntos variados. Em um deles, Peterson diz achar que uma modelo obesa “não era bonita”; em outro, chamava Justin Trudeau, o primeiro-ministro pop do Canadá, de puppet. Uma marionete, ou coisa assim, em razão de decisões que ele tomou na pandemia. A associação decidiu que ele não estaria apto a atuar como psicólogo e exigiu que fizesse o tal curso. Peterson disse não. Recorreu à Justiça e perdeu. Se for mesmo obrigado a fazer o curso, diz que transformará tudo em um espetáculo sobre a intolerância canadense atual. Caso isso aconteça, diria que será um striptease do ridículo contemporâneo. Dizer não, por vezes, pode sair caro. Meu caso favorito é do Oscar Wilde. Ele namorava Bosie, filho do marquês de Queensberry, era casado e a homossexualidade era crime na Inglaterra do fim do século XIX. Wilde era uma estrela. Havia acabado de lançar The Importance of Being Earnest, era ovacionado nos teatros londrinos e tinha uma sedução parecida com a de Jordan Peterson pela ironia debochada de quem anda na contramão da cultura. O pai do rapaz um dia lhe mandou um bilhete agressivo, chamando Wilde de “sodomita”, em uma evidente ameaça. Wilde poderia ter recuado, mas disse não. Resolveu processar Queensberry ele mesmo, e a partir daí cavou sua desgraça. O processo virou, o marquês demonstrou facilmente que ele era, de fato, um homossexual, o que lhe rendeu dois anos de trabalhos forçados, boa parte do tempo empurrando um moinho, como um cavalo, na prisão de Reading. Jordan Peterson talvez ganhe alguns milhares de seguidores com sua petulância. Wilde morreu à mingua, em um hotel barato, em Paris, poucos anos depois. É evidente que seu gesto se tornou icônico. Eu mesmo fui até o Cadogan Hotel, em uma noite quente de Londres, apenas para capturar um pouco da atmosfera em que Wilde passou sua última noite, antes da prisão. Consta que ele bebeu muito naquela noite, e por muito tempo tornou-se mais um bandido do que herói, e era tremendamente embaraçoso pronunciar seu nome na Inglaterra.

“Não deixo de me surpreender com esses tipos que não se conformam”

Heroína mesmo foi Rosa Parks. O ônibus em que ela se recusou a levantar e ceder o lugar aos passageiros brancos conheci no magnífico Museu de História Afro-Americana, inaugurado por Obama, em Washington, e que ninguém deveria deixar de visitar. Naquele 1º de dezembro de 1955, porém, em Montgomery, no Alabama, estado segregacionista do sul dos Estados Unidos, as coisas eram bem mais complicadas. Ela era costureira e ativista, mas fundamentalmente estava cansada daquilo tudo. Da humilhação cotidiana e sem sentido. E resolveu dizer não. O motorista chamou a polícia, ela foi presa, e a história é conhecida. Desencadeou um gigantesco movimento que, meses depois, levaria ao banimento da discriminação no transporte urbano na cidade. A história sugere uma imensa energia social em movimento, as longas marchas de cidadãos negros boicotando o transporte coletivo, a imagem de Martin Luther King triunfante, finalmente entrando pela porta da frente em um ônibus dessegregado. Mas em um momento perdido naquela noite fria de dezembro o mais prudente teria sido obedecer à ordem do motorista, ir lá para trás, evitar a delegacia, a incerteza toda, em vez de dizer não. Poderia ir longe aqui, o tema é fascinante, mas não é o caso. Talvez poucas coisas definam melhor a nossa época do que o súbito gosto pela regulação da fala, da arte, das ideias, e logo pela censura, que tomou de assalto nossa cultura. Na plataforma da Fire (Foundation for Individual Rights and Expression), uma jovem organização defensora da liberdade de expressão no mundo acadêmico americano, os casos de “cancelamentos” foram de quatro, em 2000, para 145, no ano passado, numa escala crescente. As razões, em regra, são triviais. Uma crítica ácida ao governador DeSantis, da Flórida; um tuíte “antissemita” contra Israel; uma postagem sugerindo que a definição de mulher guarda alguma conexão biológica. Tudo me lembrou um pouco a querela teológica sobre a natureza da Trindade e coisas do tipo, que podiam levar alguém à fogueira nos inícios da modernidade, e por um momento me vi perguntando se não estamos andando em marcha a ré. No Brasil, já vamos nos acostumando com a volta do cangote. Ainda nesta semana li sobre a quase inacreditável censura ao “Joaquin Teixeira”, um personagem humorístico que nem o meu sobrinho de 7 anos levaria a sério. Nesse caso, consta que o autor resolveu não comprar briga. Fez um acordo, pagou multa, prometeu não brincar com certas coisas. Muita gente anda assim, e arriscamos nos tornar o país da retratação. Dos empresários “arrependidos” por suas opiniões políticas, da rádio processada por delito de opinião. Das plataformas digitais publicando pedidos de desculpas por emitirem sua opinião sobre o PL das fake news. Em tempos como estes, é perfeitamente lógico dançar conforme a música. Sentar na cadeira que mandam sentar, demitir os jornalistas que dão problema, e por nada desse mundo desafiar o aristocrata de plantão, que de fato tem o poder de quebrar sua espinha, como o marquês de Queensberry fez com Oscar Wilde. De modo que não deixo de me surpreender com esses tipos que não se conformam. Independente de seus erros, de sua imprudência ou do que for, em um dado momento eles arriscaram perder empregos, perder amigos, nos lembrando que ninguém é dono da cultura, da lei, da verdade. E com isso ajudaram a forjar um mundo no qual “dizer não” seja fundamentalmente um direito, e não um ato de heroísmo. Por isso minha homenagem, aqui, singela que seja, a esses tipos que dizem não.

Fernando Schüler é cientista político e professor do Insper Os textos dos colunistas não refletem, necessariamente, a opinião de VEJA Publicado em VEJA de 1º de setembro de 2023, edição nº 2857

Continua após a publicidade