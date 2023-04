“Os livros de economia estão superados”, disse Lula, em uma fala qualquer, na outra semana. A conversa girava em torno dos juros e das decisões sobre os juros, tomadas pelo Banco Central. Lá pelas tantas, uma repórter perguntou: “Mas o senhor leu a ata do Copom?”, ao que Lula respondeu, do jeito irritado que só ele sabe fazer. “Minha filha”, disse, “eu sou presidente da República, não tenho que ler ata nenhuma, mas não tem argumento no mundo que justifique esses juros aí.” Imagino que a repórter deve ter ficado com a pergunta seguinte pendurada no ar: “Mas, se o senhor não leu, como é que sabe?”. Valeria o mesmo para os livros de economia. Sempre admirei esses livros, até por não entender boa parte do que está escrito ali. Eles são complicados e refletem uma longa tradição da ciência. Algum repórter também deve ter pensado em perguntar: “Mas de quais livros exatamente o senhor está falando?”. Lula possivelmente repetiria, ainda mais irritado, que era presidente e não tinha de ler livro nenhum para saber que estão superados. E é isso. A frase está feita, manchete do dia garantida. E a vida segue.

Vale o mesmo para os ataques recentes a Sergio Moro. Segundo o presidente, o plano do PCC contra o senador poderia ser, pasmem, armação do próprio senador. Moro teria, vamos imaginar, contratado o PCC, gastado alguns milhões forjando esconderijos, nos arredores de Curitiba, comprando armas, simulando escutas, durante meses, e depois enganando a Polícia Federal e o próprio ministro da Justiça. Como é possível que um presidente diga uma coisa dessas, desconsiderando inclusive a segurança da família de um senador com filhos adolescentes, não faço a menor ideia. A melhor hipótese me deu um colega jornalista: “É só malandragem para criar alguma confusão, misturar as conversas na mesa dos bares e redes sociais”. Pode ser. De minha parte, vejo como um tributo a Jean Baudrillard, o teórico do “simulacro”, da mistura fatal entre o real e a fantasia, transformada em um novo modus vivendi, estranhamente aceitável, na era digital.

Com Bolsonaro não foi muito diferente. Já escrevi muito sobre suas histórias. A frase sobre “não acatar as decisões” de um ministro do STF, em um domingo de sol, diante de 1 ou 2 milhões de brasileiros, na Avenida Paulista; a retórica sobre “fraude” nas urnas eletrônicas, conversa perfeitamente inútil que intoxicou o país durante dois ou três anos. A irresponsabilidade sobre a “gripezinha”, na pandemia. E finalmente a incapacidade de orientar seus apoiadores a irem para casa, após as eleições, como pede a democracia, por imperfeita que seja, em vez de apelarem a uma imaginária intervenção militar.

“O universo digital abriu espaço para o bufão eletrônico”

O fato é que há um problema na liderança brasileira. A migração da política para o universo digital complicou as coisas. Fez brotar militantes por todos os lados, reduziu o tempo que era próprio das instituições, com seus sistemas de filtro e mediação. Numa expressão, abriu espaço a uma nova estética no universo das grandes democracias: a do bufão eletrônico. O grande chefe da tribo, ele mesmo resultado e “provocador” de um mundo político já radicalizado. É que é justamente como um “estilo de retórica” que os cientistas políticos Pippa Norris e Ronald Inglehart definem o fenômeno do populismo atual. Retórica dualista e rudimentar, feita da oposição entre o “povo” e “elites corrompidas”, precisamente contra as quais se ergue o líder populista. Um estilo camaleônico, capaz de se posicionar à esquerda e à direita, podendo dar suporte a políticas conservadoras, e mesmo de reformas econômicas, ou políticas heterodoxas, focadas na distribuição de benefícios e na expansão fiscal. Seu traço comum reside na forma, mais do que no conteúdo. Quem sabe no elemento mágico, associado ao carisma e à capacidade de traduzir de maneira única a “autenticidade” da vontade popular. Lula então “sabe” que a taxa de juros está alta, e não precisa ler nenhum livro de economia para entender que eles estão superados. Sua inteligência é de “outra natureza”, como escutei em um animado grupo de WhatsApp, por estes dias. Ela vem de sua “história como retirante”, e coisas do tipo. O mesmo se dá com Bolsonaro e seu chamado quase divino, seu batismo no Rio Jordão, sua decisão solitária de salvar o país do “sistema”, de lutar contra tudo e contra todos. Ele que é o “capitão do povo”, que num ato de entusiasmo disse ser ele mesmo a “Constituição”. Tudo isso soa engraçado e sombrio, ao mesmo tempo. Entre outras razões, porque junto com a retórica vem o voluntarismo político. Não só a fala de improviso, mas o governo de improviso. Dos programas feitos à toque de caixa, das “bolsas-caminhoneiro”, da farra das emendas, do desrespeito a instituições, como o próprio Banco Central, ou a regras recém-­aprovadas, como a que garante sua própria autonomia. O eterno zigue-zague brasileiro, enfim, ao qual estamos todos atados.

Não conheço antídoto melhor para o vezo populista do que o argumento apresentado por Max Weber em sua conferência de 1919 sobre a “vocação da política”. A Alemanha vivia a derrota na guerra e o crescente radicalismo político, e ele faz uma pergunta que toca no nervo da política: “Como é possível fazer conviver, no mesmo indivíduo, a paixão ardente e o frio senso de proporção?”. Sua resposta é um apelo à moderação. A fuga da “excitação estéril” e a aposta em um senso de responsabilidade sobre as consequências daquilo que se diz e se faz com o poder. Ler essas coisas me faz passar um filme sobre o Brasil recente. A irresponsabilidade fiscal, a embromação infinita na educação pública, a farra do “fundão” nas eleições, os supersalários no serviço público, o arquivamento da reforma administrativa, talvez a mais necessária de todas, a mudança de uma regra que estava dando certo, a Lei das Estatais, sem razão plausível, o radicalismo vazio de líderes que deveriam agir para pacificar o país e focar no que interessa, mas fazem exatamente o oposto.

A lista é imensa. O que Weber está sugerindo é um conjunto de virtudes para quem deseja se aventurar na política. Virtudes antipopulistas, por definição. Lula e Bolsonaro tiveram a chance de renunciar à “excitação estéril” de nossa pequena guerra política, e (ao menos até agora) não o fizeram. Não acredito que o farão. Nenhum deles se parece com George Washington, disposto a se retirar para Mount Vernon e renunciar ao poder. Nenhum disposto a encontrar o ponto de equilíbrio adequado entre a paixão, que move a política, e uma ética da responsabilidade, que permite conter excessos. A pergunta interessante é sobre o que cada um de nós pode fazer quanto a isso, e arrisco aqui uma resposta: nossa não adesão. A preservação daquela “saudável distância”, de que falava Weber, em um mundo cuja regra vai na direção oposta. Há também uma estética aí, a de um certo recolhimento, a sabedoria de “cuidar de seu próprio jardim”, como ensinou o velho turco, ao final do Cândido. E jamais, nem por um segundo, acreditar que estejam superados os livros que forjaram a grande tradição da qual todos, gostemos ou não, fazemos parte.

Fernando Schüler é cientista político e professor do Insper

Os textos dos colunistas não refletem, necessariamente, a opinião de VEJA

Publicado em VEJA de 5 de abril de 2023, edição nº 2835