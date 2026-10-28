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Economia

Webmotors compra controle da Auto Avaliar em negócio de R$ 543 milhões

Aquisição de 51% amplia atuação da empresa no mercado de usados e seminovos

Por Equipe Faria Lima News 28 out 2026, 13h10 | Atualizado em 29 out 2026, 14h14
A Webmotors é avaliada em R$ 420 milhões
Site da Webmotors (Reprodução/VEJA)
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Webmotors compra controle da Auto Avaliar em negócio de R$ 543 milhões Priorize VEJA no Google

A Webmotors adquiriu 51% da Auto Avaliar, plataforma especializada na negociação de veículos usados e seminovos, em uma negociação de R$ 543 milhões. A aquisição amplia a presença da Webmotors no mercado automotivo brasileiro e fortalece sua atuação nas transações entre concessionárias e revendedores.

Controlada pela australiana Carsales, com 70% do capital, e pelo Santander, com os 30% restantes, a Webmotors avança na integração de serviços voltados à comercialização de veículos. A operação permite ampliar sua presença em diferentes etapas do negócio, incluindo avaliação, precificação e negociação de automóveis.

Fundada em 2012, a Auto Avaliar já intermediou a negociação de aproximadamente 1,5 milhão de veículos. A plataforma atua principalmente no mercado B2B, conectando concessionárias e lojistas e oferecendo soluções tecnológicas para avaliação e comercialização de estoques. A aquisição representa uma expansão estratégica da Webmotors para além dos classificados digitais.

A transação contou com assessoria financeira do UBS BB e jurídica do escritório Pinheiro Neto. O negócio reforça a consolidação do setor automotivo brasileiro, em um mercado no qual tecnologia, dados e escala comercial ganham importância crescente.

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