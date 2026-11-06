Walleye Capital perde 5,9% em outubro e devolve dinheiro a investidores

[Subtítulo]* Gestora administra US$ 17 bilhões e anuncia demissões após queda das ações de tecnologia

A Walleye Capital, uma das grandes gestoras de hedge funds dos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira (5) que devolverá parte do capital aos investidores e reduzirá significativamente sua operação interna de ações. A decisão ocorre após uma perda de 5,9% em outubro, o pior resultado mensal da companhia desde março de 2020. Com mais de US$ 17 bilhões sob gestão, o fundo acumula queda de 6,8% em 2026.

Segundo informações divulgadas pela Bloomberg e pelo Financial Times, Anil Gondi, responsável pela área de estratégias compradas e vendidas em ações (long/short), deixará a empresa. Uma parcela substancial das equipes de investimento também será desligada. O CEO Will England reconheceu, em carta aos investidores, que a operação interna de ações apresenta desempenho inferior ao das estratégias externas desde 2023.

A reestruturação coincide com uma forte liquidação de ações de tecnologia nos Estados Unidos, especialmente empresas ligadas à inteligência artificial e aos semicondutores. Nesta quinta-feira, o índice de semicondutores chegou a cair 11%, sua maior queda intradiária desde março de 2020, enquanto o Nasdaq recuou até 5%. Ao final do segundo trimestre, a Walleye mantinha posições relevantes em empresas como AMD, Micron, KLA Corporation e Applied Materials.

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A situação provocou rumores nas redes sociais sobre um possível colapso da gestora. Entretanto, não há confirmação de insolvência ou encerramento das operações. A Walleye informou que continuará investindo em ações por meio de gestores externos e concentrará recursos nas estratégias quantitativas e de volatilidade.

Outros grandes hedge funds também registraram perdas em outubro. O Millennium recuou 2,3%, o Marshall Wace Eureka perdeu 5,4% e o ExodusPoint caiu 2,4%. Dados atribuídos ao Goldman Sachs indicam que gestores venderam aproximadamente US$ 20 bilhões em ações de tecnologia ao longo de duas semanas.