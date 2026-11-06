ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Faria Lima News

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Em toda pauta, a lente do mercado
Economia

Walleye Capital perde 5,9% em outubro e devolve dinheiro a investidores

Gestora administra US$ 17 bilhões e anuncia demissões após queda de ações de tecnologia

Por Equipe Faria Lima News 6 nov 2026, 13h43
Investimentos ações onde investir em 2025 bolsa de valores ibovespa finanças pessoais
Investimentos (Pixabay/aleksandra85foto/VEJA.com)
Continua após publicidade
Walleye Capital perde 5,9% em outubro e devolve dinheiro a investidores Priorize VEJA no Google

[Subtítulo]* Gestora administra US$ 17 bilhões e anuncia demissões após queda das ações de tecnologia

A Walleye Capital, uma das grandes gestoras de hedge funds dos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira (5) que devolverá parte do capital aos investidores e reduzirá significativamente sua operação interna de ações. A decisão ocorre após uma perda de 5,9% em outubro, o pior resultado mensal da companhia desde março de 2020. Com mais de US$ 17 bilhões sob gestão, o fundo acumula queda de 6,8% em 2026.

Segundo informações divulgadas pela Bloomberg e pelo Financial Times, Anil Gondi, responsável pela área de estratégias compradas e vendidas em ações (long/short), deixará a empresa. Uma parcela substancial das equipes de investimento também será desligada. O CEO Will England reconheceu, em carta aos investidores, que a operação interna de ações apresenta desempenho inferior ao das estratégias externas desde 2023.

A reestruturação coincide com uma forte liquidação de ações de tecnologia nos Estados Unidos, especialmente empresas ligadas à inteligência artificial e aos semicondutores. Nesta quinta-feira, o índice de semicondutores chegou a cair 11%, sua maior queda intradiária desde março de 2020, enquanto o Nasdaq recuou até 5%. Ao final do segundo trimestre, a Walleye mantinha posições relevantes em empresas como AMD, Micron, KLA Corporation e Applied Materials.

Siga
Continua após a publicidade

A situação provocou rumores nas redes sociais sobre um possível colapso da gestora. Entretanto, não há confirmação de insolvência ou encerramento das operações. A Walleye informou que continuará investindo em ações por meio de gestores externos e concentrará recursos nas estratégias quantitativas e de volatilidade.

Outros grandes hedge funds também registraram perdas em outubro. O Millennium recuou 2,3%, o Marshall Wace Eureka perdeu 5,4% e o ExodusPoint caiu 2,4%. Dados atribuídos ao Goldman Sachs indicam que gestores venderam aproximadamente US$ 20 bilhões em ações de tecnologia ao longo de duas semanas.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
investimento
Mercado financeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).