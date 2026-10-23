Volvo corta 2.500 empregos após prejuízo de US$ 373 milhões

Em toda pauta, a lente do mercado

Em toda pauta, a lente do mercado

A Volvo Cars anunciou nesta sexta-feira, 23, que eliminará mais 2.500 postos após registrar prejuízo operacional de US$ 373 milhões no terceiro trimestre. O resultado ficou pior que o esperado e levou as ações a cair quase 30%.

A montadora enfrenta demanda irregular por veículos elétricos, pressões tarifárias e dificuldades no mercado chinês. Controlada majoritariamente pela Geely, a empresa pretende priorizar rentabilidade em vez de disputar vendas com descontos agressivos.

Cerca de 2 mil postos serão eliminados na Suécia. A redução inclui encerramento de contratos de consultoria, saídas naturais e programas de desligamento, somando-se aos 3 mil cortes anunciados anteriormente.

Não foram anunciados impactos específicos na operação brasileira. As informações divulgadas concentram os cortes principalmente na Suécia, sem detalhar todos os demais países atingidos.

Continua após a publicidade

A companhia também prevê reduzir custos em mais 5 bilhões de coroas suecas. Os novos cortes devem ser concluídos até meados de 2027, e o CEO Håkan Samuelsson não descartou outras medidas caso a recuperação fique abaixo dos objetivos.