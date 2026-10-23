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Economia

Volvo corta 2.500 empregos após prejuízo de US$ 373 milhões

Ações chegaram a cair quase 30%; não foram anunciados impactos específicos no Brasil

Por Equipe Faria Lima News 23 out 2026, 13h30
As vendas da empresa sueca no 2º trimestre do ano somaram 9,3 bilhões de dólares
Volvo (QUATRO RODAS/ Marco de Bari/VEJA)
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Volvo corta 2.500 empregos após prejuízo de US$ 373 milhões Priorize VEJA no Google

A Volvo Cars anunciou nesta sexta-feira, 23, que eliminará mais 2.500 postos após registrar prejuízo operacional de US$ 373 milhões no terceiro trimestre. O resultado ficou pior que o esperado e levou as ações a cair quase 30%.

A montadora enfrenta demanda irregular por veículos elétricos, pressões tarifárias e dificuldades no mercado chinês. Controlada majoritariamente pela Geely, a empresa pretende priorizar rentabilidade em vez de disputar vendas com descontos agressivos.

Cerca de 2 mil postos serão eliminados na Suécia. A redução inclui encerramento de contratos de consultoria, saídas naturais e programas de desligamento, somando-se aos 3 mil cortes anunciados anteriormente.

Não foram anunciados impactos específicos na operação brasileira. As informações divulgadas concentram os cortes principalmente na Suécia, sem detalhar todos os demais países atingidos.

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A companhia também prevê reduzir custos em mais 5 bilhões de coroas suecas. Os novos cortes devem ser concluídos até meados de 2027, e o CEO Håkan Samuelsson não descartou outras medidas caso a recuperação fique abaixo dos objetivos.

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