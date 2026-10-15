“Varejo está quebrando”, diz CEO da Smart Fit ao criticar juros de 13,75%

O presidente-executivo da Smart Fit, Diogo Corona, criticou o impacto dos juros sobre as empresas brasileiras. Em entrevista ao Money Times publicada nesta quarta-feira, 14, afirmou que o custo do dinheiro é o principal fator externo que pressiona a rede.

“Para empreender num país com juros quase a 15%, é inviável”, declarou. Na avaliação do executivo, a dificuldade está em encontrar investimentos capazes de entregar retorno superior a esse patamar.

Corona também relatou preocupação com as dificuldades enfrentadas pelo varejo. Segundo ele, o cenário levou a Smart Fit a reforçar a cautela e a análise das decisões de expansão.

À frente da companhia desde fevereiro, o executivo assumiu o cargo anteriormente ocupado por seu pai, Edgard Corona. Sua gestão reúne academias, franquias, estúdios e o TotalPass, ampliando as frentes de atuação do grupo.

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A companhia mantém a expansão internacional. Em setembro, entrou na Venezuela por meio de franquias e chegou a 17 países. Corona explicou que a escolha desse modelo levou em conta os riscos políticos e econômicos do mercado venezuelano.