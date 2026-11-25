O varejo têxtil brasileiro registrou 32.639 desligamentos a mais que contratações nos primeiros oito meses de 2026, segundo levantamento da Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX) com dados do Caged.

No mesmo período, o Brasil recebeu 100,9 milhões de remessas internacionais, alta de 77,6% em relação a 2025, conforme dados da Receita Federal citados no levantamento. O total inclui encomendas de todas as categorias de produtos.

A ABVTEX avalia que as diferenças nas regras tributárias e regulatórias dificultam a concorrência das lojas instaladas no Brasil com plataformas estrangeiras. A entidade defende regras equivalentes para empresas que vendem ao consumidor brasileiro.