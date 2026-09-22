Vale anuncia compra de 30% de mineradora por quase R$ 1 bilhão

A Vale confirmou nesta terça-feira, 22, a compra de 30% da mineradora Ligga S.A. por cerca de 190 milhões de dólares, aproximadamente 975 milhões de reais na conversão atual. O negócio amplia a presença da companhia na região de Carajás, no Pará.

A Ligga opera a mina Ferro Sul, entre Parauapebas e Curionópolis, e atualmente produz cerca de 2 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. O plano é quadruplicar essa capacidade, chegando a 8 milhões de toneladas anuais até 2028.

Além da participação de 30%, a Vale fechou um contrato de longo prazo que garante a compra de 100% do minério sinter feed produzido pela Ligga. A produção poderá utilizar a Estrada de Ferro Carajás e seguir até o Porto de Ponta da Madeira, no Maranhão, aproveitando a estrutura logística já operada pela Vale.

A expansão prevê uma nova planta de beneficiamento e uma ligação ferroviária com a estrutura da Vale. A conclusão da aquisição ainda depende das aprovações corporativas e regulatórias necessárias.