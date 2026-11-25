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A União Europeia negocia financiar a exploração de terras raras em Poços de Caldas (MG), pela mineradora Viridis. A iniciativa busca reduzir a dependência da China em insumos vitais para carros elétricos e turbinas eólicas. Saiba os detalhes do avanço do projeto.

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A União Europeia avalia apoiar financeiramente o projeto Colossus, desenvolvido pela mineradora Viridis em Poços de Caldas (MG). As conversas avançaram após uma reunião com a Comissão Europeia em Bruxelas na sexta-feira, 20. A participação do bloco segue em negociação.

As ações da Viridis subiram 9,05% na Bolsa da Austrália na segunda-feira, 23. O interesse europeu faz parte da busca por fornecedores de terras raras fora da China, que concentra boa parte do processamento desses elementos, usados em motores de carros elétricos e turbinas eólicas.

A mineradora já assinou um contrato de fornecimento com a belga Solvay. O acordo cobre cerca de 70% da produção prevista de quatro terras raras no período inicial, com entregas a partir de 2028. O material será processado pela Solvay na França.