A União Nacional dos Estudantes (UNE) convocou uma manifestação na avenida Faria Lima, em São Paulo, contra os juros altos e o ajuste fiscal proposto pelo governo Lula para 2027. A concentração será nesta terça-feira, 17, às 17h, em frente à escultura da baleia, na região que reúne bancos e gestoras de investimentos.

A entidade quer alterar pontos do pacote que, em sua avaliação, restringem os investimentos públicos. A presidente da UNE, Bianca Borges, também defende o fim do arcabouço fiscal e a retirada da educação das regras de contenção de despesas. O governo afirma que as medidas buscam equilibrar as contas e estabilizar a dívida sem comprometer programas sociais.

A convocação integra uma mobilização com atos em diferentes cidades do país, incluindo Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Segundo o UOL, CUT e Força Sindical decidiram não participar dos protestos e organizam mobilizações para dezembro, com foco na redução dos juros.