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Economia

Transportadoras de MG estudam elevar frete em até 40%

Reajuste pode começar em janeiro de 2027

Por Faria Lima News 30 out 2026, 15h54 | Atualizado em 30 out 2026, 16h58
De estrutura logística complexa, distribuição de combustíveis e responsável por equilíbrio do transporte rodoviário
Entre os fatores citados pelo setor estão a alta do ICMS sobre o diesel (iStock/Reprodução)
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Transportadoras de MG estudam elevar frete em até 40% Priorize VEJA no Google

Empresas de transporte de cargas de Minas Gerais avaliam reajustar os fretes entre 30% e 40% a partir de janeiro de 2027. A possibilidade foi mencionada por Antônio Luís da Silva Júnior, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Minas Gerais (Setcemg). O aumento ainda não foi definido.

Entre os fatores citados pelo setor estão a alta do ICMS sobre o diesel, a transição da reforma tributária, a reoneração da folha de pagamentos e possíveis mudanças trabalhistas relacionadas à escala 6×1. As empresas dizem enfrentar pressão crescente sobre os custos operacionais.

O Confaz aprovou novas alíquotas de ICMS para combustíveis, com vigência prevista para fevereiro de 2027. No caso do diesel, o imposto sobe 11,1%, de R$ 1,17 para R$ 1,30 por litro. Segundo o Setcemg, como o combustível representa de 30% a 40% dos custos do transporte rodoviário, essa alta teria impacto estimado de cerca de 4% no frete.

O percentual de até 40% considera a combinação de diferentes pressões, e não apenas o aumento do imposto sobre o diesel. O sindicato afirma que muitas transportadoras operam com margens próximas de zero e podem encerrar 2026 sem resultado positivo.

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Se aplicado, o reajuste pode encarecer o transporte de mercadorias e pressionar os preços pagos por empresas e consumidores. O impacto dependerá dos valores efetivamente adotados pelas transportadoras e dos contratos negociados com os clientes.

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