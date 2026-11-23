A joalheria americana Tiffany & Co., pertencente ao conglomerado francês LVMH, amplia sua presença no mercado brasileiro de alto padrão com uma nova loja no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. O empreendimento reúne algumas das principais marcas internacionais de moda, joalheria e relojoaria e concentra consumidores de elevado poder aquisitivo.

A nova unidade terá 480 m² distribuídos em dois pavimentos, fachada assinada pelo arquiteto japonês Shigeru Ban e o primeiro VIC Apartment da Tiffany em um shopping center no mundo. O ambiente oferecerá atendimento privativo a clientes de maior valor e acesso a peças exclusivas.

O projeto incorpora referências à arquitetura brasileira, com elementos inspirados em Oscar Niemeyer e Roberto Burle Marx, além de uma obra de Vik Muniz. A joalheria também apresentará três versões exclusivas do broche Bird on a Rock, desenvolvidas com pedras preciosas associadas às cores do Brasil.

Segundo Anthony Ledru, CEO global da Tiffany, a operação brasileira triplicou de tamanho nos últimos seis anos e mantém crescimento anual de dois dígitos. A inauguração integra a expansão do Cidade Jardim, administrado pela JHSF, que registrou aumento de quase 19% nas vendas em 2025 e amplia sua concentração de marcas internacionais de alto padrão.