Tiffany & Co. inaugurará nova loja no Shopping Cidade Jardim, em SP
Unidade de 480 m² terá fachada assinada por Shigeru Ban e primeiro espaço VIP da marca em um shopping no mundo
A joalheria americana Tiffany & Co., pertencente ao conglomerado francês LVMH, amplia sua presença no mercado brasileiro de alto padrão com uma nova loja no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. O empreendimento reúne algumas das principais marcas internacionais de moda, joalheria e relojoaria e concentra consumidores de elevado poder aquisitivo.
A nova unidade terá 480 m² distribuídos em dois pavimentos, fachada assinada pelo arquiteto japonês Shigeru Ban e o primeiro VIC Apartment da Tiffany em um shopping center no mundo. O ambiente oferecerá atendimento privativo a clientes de maior valor e acesso a peças exclusivas.
O projeto incorpora referências à arquitetura brasileira, com elementos inspirados em Oscar Niemeyer e Roberto Burle Marx, além de uma obra de Vik Muniz. A joalheria também apresentará três versões exclusivas do broche Bird on a Rock, desenvolvidas com pedras preciosas associadas às cores do Brasil.
Segundo Anthony Ledru, CEO global da Tiffany, a operação brasileira triplicou de tamanho nos últimos seis anos e mantém crescimento anual de dois dígitos. A inauguração integra a expansão do Cidade Jardim, administrado pela JHSF, que registrou aumento de quase 19% nas vendas em 2025 e amplia sua concentração de marcas internacionais de alto padrão.