Tesouro Direto suspende negociações por alta volatilidade no mercado

O Tesouro Direto suspendeu temporariamente as negociações nesta segunda-feira, 5 devido à alta volatilidade registrada nos mercados financeiros.

Segundo o Tesouro Direto, a negociação dos títulos públicos permanece fechada enquanto o mercado atravessa o período de maior oscilação. A medida costuma ser adotada em momentos de movimentos intensos nas taxas, evitando negociações com preços defasados. O comunicado foi publicado pelo próprio programa às 11h, porém a negociação já estava indisponível desde cedo.

A suspensão ocorre na manhã seguinte ao primeiro turno das eleições de 2026, em um dia marcado por forte reação dos mercados ao resultado das urnas e às expectativas para o segundo turno.

Apesar da interrupção, o Tesouro Reserva, modalidade que não utiliza marcação a mercado, continua funcionando normalmente. O serviço permite movimentações mesmo durante a suspensão das negociações dos demais títulos.

Continua após a publicidade

O Tesouro Direto não informou, até o momento do comunicado, um horário para a retomada das operações. A instituição afirmou que novas informações poderão ser divulgadas pelos canais oficiais.